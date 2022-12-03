Başak Dizer'den Kıvanç Tatlıtuğ ve Kurt Efe paylaşımı

Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile mutlu bir evlilik sürdüren, 15 Nisan 2022 tarihinde Kurt Efe'ye kavuşan stil danışmanı Başak Dizer; Instagram hesabından eşi ve oğlunun oyun oynadığı anları paylaştı. Tatlıtuğ ve oğlu Kurt Efe'nin evdeki doğal halleri gündem oldu.

Başak Dizer'den Kıvanç Tatlıtuğ ve Kurt Efe paylaşımı

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Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer oğulları Kurt Efe'yi denizle tanıştırdı

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in oğlu Kurt Efe büyüdü

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in oğlu Kurt Efe büyüdü

Altı yıl önce dünyaevine giren Başak Dizer ile , yedi ay önce oğulları Kurt Efe'ye kavuştu. Çocuklarını gözlerden uzak büyüten çiftten Dizer, son paylaşımıyla adından söz ettirdi.

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Başak Dizer, Tatlıtuğ'un oğluyla oynadığı anları takipçilerinin beğenisine sundu. Dizer'in hiçbir açıklama yazmadan yayınladığı fotoğraflar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Başak Dizer'den Kıvanç Tatlıtuğ ve Kurt Efe paylaşımı - 1

"ŞU BABANIN TATLILIĞINA BAKIN"

Tatlıtuğ'un oğluyla pozlarını gören kullanıcılar, "Adamın ev hali bile karizmatik" ve "Şu babanın tatlılığına bakın", "Böyle yakışıklı baba mı olur?" gibi yorumlar yaptı.

"KURT EFE SARIŞIN VE RENKLİ GÖZLÜ"

Öte yandan baba olduktan sonra hayatının değiştiğinden bahseden Kıvanç Tatlıtuğ, geçtiğimiz haftalarda oğlu Kurt Efe'nin kendisine benzediğini açıklamıştı. Ünlü oyuncu, "Sarışın ve renkli gözlü. Allah İsteyen herkese nasip etsin. Düşünce yapısından tut, sabah kalkışlarım bile başka bir şekilde oluyor" açıklamasında bulunmuştu.

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