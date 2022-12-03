Başak Dizer'den Kıvanç Tatlıtuğ ve Kurt Efe paylaşımı

Altı yıl önce dünyaevine giren Başak Dizer ile Kıvanç Tatlıtuğ, yedi ay önce oğulları Kurt Efe'ye kavuştu. Çocuklarını gözlerden uzak büyüten çiftten Dizer, son paylaşımıyla adından söz ettirdi.



Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Başak Dizer, Tatlıtuğ'un oğluyla oynadığı anları takipçilerinin beğenisine sundu. Dizer'in hiçbir açıklama yazmadan yayınladığı fotoğraflar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

"ŞU BABANIN TATLILIĞINA BAKIN"



Tatlıtuğ'un oğluyla pozlarını gören kullanıcılar, "Adamın ev hali bile karizmatik" ve "Şu babanın tatlılığına bakın", "Böyle yakışıklı baba mı olur?" gibi yorumlar yaptı.



"KURT EFE SARIŞIN VE RENKLİ GÖZLÜ"



Öte yandan baba olduktan sonra hayatının değiştiğinden bahseden Kıvanç Tatlıtuğ, geçtiğimiz haftalarda oğlu Kurt Efe'nin kendisine benzediğini açıklamıştı. Ünlü oyuncu, "Sarışın ve renkli gözlü. Allah İsteyen herkese nasip etsin. Düşünce yapısından tut, sabah kalkışlarım bile başka bir şekilde oluyor" açıklamasında bulunmuştu.