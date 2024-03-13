Bayramda hangi ünlü nerede sahne alacak?

Bu yıl turizm sezonunun yoğunluğunun az olduğu başlangıç günlerine denk gelen Ramazan Bayramı için Antalya başta olmak üzere birçok turizm bölgesinde beş yıldızlı oteller ünlü isimlerin sahneye çıkacağı konser programları hazırladı.

Tur operatörleri ile birlikte hazırlanan konserlerin düzenleneceği oteller bakımından Antalya ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) öne çıkıyor.



Ramazan Bayramı tatili için Antalya'nın turizm bölgesi Belek'teki otellerde Kenan Doğulu, Sibel Can, Zeynep Dizdar, Mustafa Keser, Gökhan Tepe, Volkan Konak, Candan Erçetin, Erkan Güleryüz konser verecek.

Belek'te bir otelde Cem Yılmaz'ın gösterisi olacak.