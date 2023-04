Ben Affleck ve Matt Damon ikilisinin hayalindeki araba bile aynıydı

Hollywood’un ünlü simalarından Ben Affleck ve Matt Damon, başarılı performanslarının yanı sıra çok yakın arkadaş olmalarıyla da biliniyor.



Başrolünde Robin Williams'ın yer aldığı Good Will Hunting (Can Dostum) filminin senaryosunu kaleme alan iki arkadaş, kariyerlerinin henüz çok başında iken En İyi Özgün Senaryo Oscar'ını kazanmıştı. Şimdilerde yönetmenliğini ve başrolünü Affleck'in üstlendiği "Air" filmiyle yeniden bir araya gelen ikili, Oscar başarısının ardından ünlü olmanın nasıl bir his olduğuyla ilgili konuştu.

IMDB'ye röportaj veren ikiliden Affleck, Hollywood'a resmen adım atmalarının ardından aynı arabayı istediklerini söyledi. Affleck "İkimiz de aynı arabayı istedik. Jeep Grand Cherokee model bir arabaydı. O dönemin en yeni modellerinden biriydi" dedi.



Damon ise aynı renk arabayı istediklerini ama anlaşamadıklarını söyledi. Oyuncu "Yeşil renkteki arabayı kimin alacağına karar vermek için yazı tura attık" diyerek kendisinin iddiayı kazandığı söyledi.

O dönem beraber yaşayan ikili daha sonrasında bir yere giderken hangi arabayı kullanacakları konusunda kararsız kaldıklarını dile getirdi.

AYNI PROJEDELER Yönetmenliğini ve başrolünü Affleck'in üstlendiği "Air", pazarlama yöneticisi Sonny Vaccaro'nun (Matt Damon) kendi spor ayakkabı serisini yaratmak üzere genç Jordan'ın peşine düşmek için Nike'la birlikte çalıştığı gerçek hayat hikayesine dayanan bir spor draması.



Film, ABD'de 5 Nisan'da sinemalarda vizyona girecek.