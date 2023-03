Last Call For İstanbul filminde eski partneri Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolde yer almaya hazırlanan ünlü oyuncu Beren Saat, annesi ile paylaşım yaptı. Emekli öğretmen annesi Ayla Saat'in doğum gününü kutlayan oyuncu, annesi ve sevdikleriyle bir araya geldi. Karede, oyuncunun yakın arkadaşı Belçim Bilgin de yer aldı.

Takipçileri ünlü oyuncunun paylaşımına 'Güzelliğini ondan almış' yorumlarında bulundular.