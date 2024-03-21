Beren Saat ile Zerrin Tekindor yıllar sonra bir arada

"HAYRANIN OLMAK İÇİN BİR NEDEN DAHA"

Zerrin Tekindor'un tek kişilik oyunu "Toz'u izlemeye giden Beren Saat, oyun sonrası eski rol arkadaşıyla objektif karşısına geçti.



Ünlü isim, Tekindor ile verdiği pozu "Hayranın olmak için bir neden daha" notuyla yayınladı.