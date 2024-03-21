Beren Saat ile Zerrin Tekindor yıllar sonra bir arada

Bir döneme damga vuran Aşk-ı Memnu dizisinde Bihter ve Matmazel karakteriyle birlikte rol alan Beren Saat ile Zerrin Tekindor yıllar sonra buluştu.

Beren Saat ile Zerrin Tekindor yıllar sonra bir arada

2008-2010 yılları arasında izleyici ile buluşan, şimdilerde tekrar bölümleriyle bile reyting rekoru kıran Aşk-ı Memnu'da "Bihter Ziyagil" karakteriyle, Zerrin Tekindor da "Matmazel" rolüyle izleyici karşısına çıkmıştı.

Dizide birbirlerinden hoşlanmayan iki karaktere hayat veren ünlü oyuncular, yıllar sonra bir araya geldi.

Beren Saat ile Zerrin Tekindor yıllar sonra bir arada - 1

"HAYRANIN OLMAK İÇİN BİR NEDEN DAHA"

Zerrin Tekindor'un tek kişilik oyunu "Toz'u izlemeye giden Beren Saat, oyun sonrası eski rol arkadaşıyla objektif karşısına geçti.

Ünlü isim, Tekindor ile verdiği pozu "Hayranın olmak için bir neden daha" notuyla yayınladı.

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