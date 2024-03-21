Beren Saat ile Zerrin Tekindor yıllar sonra bir arada

2008-2010 yılları arasında izleyici ile buluşan, şimdilerde tekrar bölümleriyle bile reyting rekoru kıran Aşk-ı Memnu'da Beren Saat "Bihter Ziyagil" karakteriyle, Zerrin Tekindor da "Matmazel" rolüyle izleyici karşısına çıkmıştı.
Dizide birbirlerinden hoşlanmayan iki karaktere hayat veren ünlü oyuncular, yıllar sonra bir araya geldi.
"HAYRANIN OLMAK İÇİN BİR NEDEN DAHA"
Zerrin Tekindor'un tek kişilik oyunu "Toz'u izlemeye giden Beren Saat, oyun sonrası eski rol arkadaşıyla objektif karşısına geçti.
Ünlü isim, Tekindor ile verdiği pozu "Hayranın olmak için bir neden daha" notuyla yayınladı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Beren Saat
- Magazin Haberleri
- N-Life Magazin
- Sosyal Medya