Beren Saat ve Kenan Doğulu'dan aşk pozu

"İYİ Kİ DOĞDUN SEVGİLİM"

Öte yandan Kenan Doğulu, 26 Şubat'ta 40 yaşına basan eşinin doğum günü için bir paylaşım yapmıştı. Ünlü şarkıcı, Saat'e "İyi ki doğdun sevgilim. Dünya, içinde sen olduğun için çok şanslı" diye seslenmişti.