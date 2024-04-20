Beren Saat ve Kenan Doğulu'dan aşk pozu

Oyuncu Beren Saat ile şarkıcı Kenan Doğulu, Temmuz 2014'te Los Angeles'ta dünyaevine girmişti. Zaman zaman boşanma haberleriyle gündem olan ünlü çift, mutluluk pozlarına bir yenisini daha ekledi.
Önceki akşam birlikte bir davete katılan çiftten Beren Saat, eşi Kenan Doğulu ile çektiği fotoğrafı, sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
"İYİ Kİ DOĞDUN SEVGİLİM"
Öte yandan Kenan Doğulu, 26 Şubat'ta 40 yaşına basan eşinin doğum günü için bir paylaşım yapmıştı. Ünlü şarkıcı, Saat'e "İyi ki doğdun sevgilim. Dünya, içinde sen olduğun için çok şanslı" diye seslenmişti.
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