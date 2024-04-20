Beren Saat ve Kenan Doğulu'dan aşk pozu

Şarkıcı Kenan Doğulu ile 2014 yılından bu yana mutlu evliliği süren oyuncu Beren Saat, eşiyle bir davete katıldı. Saat, Doğulu ile verdiği pozu takipçileriyle paylaştı.

Beren Saat ve Kenan Doğulu'dan aşk pozu

Oyuncu ile şarkıcı , Temmuz 2014'te Los Angeles'ta dünyaevine girmişti. Zaman zaman boşanma haberleriyle gündem olan ünlü çift, mutluluk pozlarına bir yenisini daha ekledi.

Önceki akşam birlikte bir davete katılan çiftten Beren Saat, eşi Kenan Doğulu ile çektiği fotoğrafı, hesabından takipçileriyle paylaştı.

Beren Saat ve Kenan Doğulu'dan aşk pozu - 1

"İYİ Kİ DOĞDUN SEVGİLİM"

Öte yandan Kenan Doğulu, 26 Şubat'ta 40 yaşına basan eşinin doğum günü için bir paylaşım yapmıştı. Ünlü şarkıcı, Saat'e "İyi ki doğdun sevgilim. Dünya, içinde sen olduğun için çok şanslı" diye seslenmişti.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

MAGAZİN HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...