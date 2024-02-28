Beren Saat'in doğum gününde Aşk-ı Memnu buluşması

Ünlü oyuncu Beren Saat'in 40. yaş gününde Aşk-ı Memnu ekibi bir araya geldi.

Beren Saat'in doğum gününde Aşk-ı Memnu buluşması

Halit Ziya Uşaklıgil'in eserinden uyarlanan ve 2008 yılında ekrana gelen Aşk-ı Memnu dizisi, yayınlandığı ilk günden itibaren seyirciyi ekranlara kilitlemişti.

Televizyon tarihine damgasını vuran Aşk-ı Memnu dizisinin ekibi, 'in doğum gününde buluştu. Saat'in doğum günü partisine Selçuk Yöntem, Hazal Kaya ve dizinin yönetmeni Hilal Saral katıldı.

Beren Saat'in doğum gününde Aşk-ı Memnu buluşması - 1

Yönetmen Saral partiden paylaşım yaparak “Sanki hiç zaman geçmemiş dün gibi Aşk-ı Memnu Beren’imizin doğum gününde… İyi ki doğdun Beren mutlu yıllar… Yanımızda olmayan tüm ekip arkadaşlarımıza sevgi ve selamlar…" ifadelerini kullandı.

Beren Saat'in doğum gününde Aşk-ı Memnu buluşması - 2

Ünlü şarkıcı Kenan Doğulu da eşi Beren Saat'in doğum gününü romantik bir paylaşımla kutlamıştı.

Beren Saat'in doğum gününde Aşk-ı Memnu buluşması - 3

40 yaşına basan Beren Saat ile karelerini paylaşan şarkıcı, "İyi ki doğdun sevgilim. Dünya, içinde sen olduğun için çok şanslı" ifadelerini kullandı.

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