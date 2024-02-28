Beren Saat'in doğum gününde Aşk-ı Memnu buluşması

Yönetmen Saral partiden paylaşım yaparak “Sanki hiç zaman geçmemiş dün gibi Aşk-ı Memnu Beren’imizin doğum gününde… İyi ki doğdun Beren mutlu yıllar… Yanımızda olmayan tüm ekip arkadaşlarımıza sevgi ve selamlar…" ifadelerini kullandı.

Ünlü şarkıcı Kenan Doğulu da eşi Beren Saat'in doğum gününü romantik bir paylaşımla kutlamıştı.

40 yaşına basan Beren Saat ile karelerini paylaşan şarkıcı, "İyi ki doğdun sevgilim. Dünya, içinde sen olduğun için çok şanslı" ifadelerini kullandı.

