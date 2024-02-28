Beren Saat'in doğum gününde Aşk-ı Memnu buluşması

Halit Ziya Uşaklıgil'in eserinden uyarlanan ve 2008 yılında ekrana gelen Aşk-ı Memnu dizisi, yayınlandığı ilk günden itibaren seyirciyi ekranlara kilitlemişti.
Televizyon tarihine damgasını vuran Aşk-ı Memnu dizisinin ekibi, Beren Saat'in doğum gününde buluştu. Saat'in doğum günü partisine Selçuk Yöntem, Hazal Kaya ve dizinin yönetmeni Hilal Saral katıldı.
Yönetmen Saral partiden paylaşım yaparak “Sanki hiç zaman geçmemiş dün gibi Aşk-ı Memnu Beren’imizin doğum gününde… İyi ki doğdun Beren mutlu yıllar… Yanımızda olmayan tüm ekip arkadaşlarımıza sevgi ve selamlar…" ifadelerini kullandı.
Ünlü şarkıcı Kenan Doğulu da eşi Beren Saat'in doğum gününü romantik bir paylaşımla kutlamıştı.
40 yaşına basan Beren Saat ile karelerini paylaşan şarkıcı, "İyi ki doğdun sevgilim. Dünya, içinde sen olduğun için çok şanslı" ifadelerini kullandı.
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