Bergüzar Korel'den nostaljik paylaşım: Arkadaşlar üzgünüm

Kendisi gibi oyuncu Halit Ergenç ile mutlu bir evliliği ve Ali, Han, Leyla adında üç çocuğu olan Bergüzar Korel, dijital platformda yayınlanacak yeni dizisi için imaj değiştirmişti.
"HİÇBİRİMİZ PONPON KIZ DEĞİLDİK"
Şimdilerde yoğun tempoda çalışan 41 yaşındaki Korel, son paylaşımıyla gündem oldu. Ünlü isim, ergenlik döneminden bir kareyi “Arkadaşlar üzgünüm ama hiçbirimiz ponpon kız değildik” notuyla yayınladı.
"O MORLUKLAR HEP ROL DEĞİL Mİ?"
Öte yandan Bergüzar Korel, geçtiğimiz haftalarda da yoğun iş temposuyla alakalı “Siz oyuncuların çok eğlenceli bir hayatı var ya. Mesela o morluklar, tokatlar falan hep rol değil mi? Gece çekimlerini gerçekten gece yapmıyorsunuz değil mi? Oynarken yanınızda lafları söyleyen biri var değil mi, o kadar sözü aklınızda tutmuyorsunuz?” paylaşımını yapmıştı.
BERGÜZAR KOREL KİMDİR?
Tanju Korel ile Hülya Darcan'ın küçük kızı olan Bergüzar Korel, 27 Ağustos 1982 tarihinde İstanbul'da doğdu. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olan ünlü isim, "Kırık Hayatlar" dizisiyle oyunculuğa adım attı.
Korel, "Kurtlar Vadisi: Irak", "Binbir Gece", "Muhteşem Yüzyıl", "Karadayı", "Vatanım Sensin" gibi yapımlarda rol aldı.
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