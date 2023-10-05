Bergüzar Korel'den nostaljik paylaşım: Arkadaşlar üzgünüm

Kendisi gibi oyuncu Halit Ergenç ile mutlu bir evliliği ve Ali, Han, Leyla adında üç çocuğu olan Bergüzar Korel, dijital platformda yayınlanacak yeni dizisi için imaj değiştirmişti.

"HİÇBİRİMİZ PONPON KIZ DEĞİLDİK"

Şimdilerde yoğun tempoda çalışan 41 yaşındaki Korel, son paylaşımıyla gündem oldu. Ünlü isim, ergenlik döneminden bir kareyi “Arkadaşlar üzgünüm ama hiçbirimiz ponpon kız değildik” notuyla yayınladı.