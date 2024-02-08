Bergüzar Korel'den oğlu Ali'ye: İyi ki doğdun ilk göz ağrım

"Binbir Gece" dizisinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Bergüzar Korel ile Halit Ergenç, 2009 yılında dünyaevine girmişti.
15 yıllık mutlu evlilikleri devam eden ve Ali, Han, Leyla adında üç çocukları olan ünlü çift, özel hayatlarını gözlerden uzak tutmayı tercih ediyor.
"VARLIĞIN BİR HEDİYE AİLEMİZE"
Büyük oğlu Ali 14 yaşına basan Korel, çocuğunun doğum gününü duygusal bir paylaşımla kutladı. Oğluna sarıldığı kareleri takipçileriyle paylaşan ünlü oyuncu, "İyi ki doğdun oğlum. Kıymetlim, İlk göz ağrım. Bu dünyayı cennet yaptın bana. Seninle dönüştüm, büyüdüm. Varlığın bir hediye ailemize. Kardeşlerin ve biz çok şanslıyız. Sana olan sevgimi anlatmaya bildiğim hiçbir kelime yetmiyor. Sağlıkla, mutlulukla hep el ele, hep birlikte oğlum. İyi ki doğmuşsun" ifadelerini kullandı.
"İLK NECATİ KUTLU'YU ARAMIŞTIM"
Öte yandan Korel, birkaç ay önce Halit Ergenç'ten evlilik teklifi aldığı günü "22.05.2009... Sanem Öztanık'ın düğünündeyiz. 15 gün önce yani bugün evlilik teklifi etmiş ve denizin ortasında bir adada ilk Necati Kutlu'yu aramışım..." sözleriyle anlatmıştı.
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