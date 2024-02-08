Bergüzar Korel'den oğlu Ali'ye: İyi ki doğdun ilk göz ağrım

Kendisi gibi oyuncu Halit Ergenç ile mutlu bir evliliği olan Bergüzar Korel, özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor, Bugün büyük oğlu Ali 14 yaşına basan Korel, çocuğuna "Bu dünyayı cennet yaptın bana" diye seslendi.

Bergüzar Korel'den oğlu Ali'ye: İyi ki doğdun ilk göz ağrım

"Binbir Gece" dizisinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan  ile , 2009 yılında dünyaevine girmişti.

15 yıllık mutlu evlilikleri devam eden ve Ali, Han, Leyla adında üç çocukları olan ünlü çift, özel hayatlarını gözlerden uzak tutmayı tercih ediyor.

Bergüzar Korel'den oğlu Ali'ye: İyi ki doğdun ilk göz ağrım - 1

"VARLIĞIN BİR HEDİYE AİLEMİZE"

Büyük oğlu Ali 14 yaşına basan Korel, çocuğunun doğum gününü duygusal bir paylaşımla kutladı. Oğluna sarıldığı kareleri takipçileriyle paylaşan ünlü oyuncu, "İyi ki doğdun oğlum. Kıymetlim, İlk göz ağrım. Bu dünyayı cennet yaptın bana. Seninle dönüştüm, büyüdüm. Varlığın bir hediye ailemize. Kardeşlerin ve biz çok şanslıyız. Sana olan sevgimi anlatmaya bildiğim hiçbir kelime yetmiyor. Sağlıkla, mutlulukla hep el ele, hep birlikte oğlum. İyi ki doğmuşsun" ifadelerini kullandı.

Bergüzar Korel'den oğlu Ali'ye: İyi ki doğdun ilk göz ağrım - 2

"İLK NECATİ KUTLU'YU ARAMIŞTIM"

Öte yandan Korel, birkaç ay önce Halit Ergenç'ten evlilik teklifi aldığı günü "22.05.2009... Sanem Öztanık'ın düğünündeyiz. 15 gün önce yani bugün evlilik teklifi etmiş ve denizin ortasında bir adada ilk Necati Kutlu'yu aramışım..." sözleriyle anlatmıştı.

Bergüzar Korel'den tatil paylaşımı: İstanbul'a bembeyaz dönüyorum

Bergüzar Korel'den tatil paylaşımı: İstanbul'a bembeyaz dönüyorum

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