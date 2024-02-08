Bergüzar Korel'den oğlu Ali'ye: İyi ki doğdun ilk göz ağrım

"VARLIĞIN BİR HEDİYE AİLEMİZE"

Büyük oğlu Ali 14 yaşına basan Korel, çocuğunun doğum gününü duygusal bir paylaşımla kutladı. Oğluna sarıldığı kareleri takipçileriyle paylaşan ünlü oyuncu, "İyi ki doğdun oğlum. Kıymetlim, İlk göz ağrım. Bu dünyayı cennet yaptın bana. Seninle dönüştüm, büyüdüm. Varlığın bir hediye ailemize. Kardeşlerin ve biz çok şanslıyız. Sana olan sevgimi anlatmaya bildiğim hiçbir kelime yetmiyor. Sağlıkla, mutlulukla hep el ele, hep birlikte oğlum. İyi ki doğmuşsun" ifadelerini kullandı.