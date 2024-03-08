Bergüzar Korel'den oğlu Han'a: Muhteşem bir hediyeydin

"Binbir Gece" dizisinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Bergüzar Korel ile Halit Ergenç, 2009 yılında dünyaevine girmişti. 15 yıllık mutlu evlilikleri devam eden ve Ali, Han, Leyla adında üç çocukları olan ünlü çift, özel hayatlarını gözlerden uzak tutmayı tercih ediyor.
Ortanca çocuğu Han 4 yaşına basan Korel, oğlunun doğum gününü duygusal bir paylaşımla kutladı.
"O GÜN KİMSE DOĞDUĞUNA İNANMADI"
Oğlunun doğduğu günden kareleri takipçileriyle paylaşan Korel, şu ifadeleri kullandı:
"3 dakika içinde dünyaya gelip,geldiğin andan itibaren hepimizi hep güldürdün benim sarı kafam. Öyle ki doğduğuna inanmadı o gün seni bekleyenler. Doğumhaneye gözyaşlarıyla uğurlayanlar bir kahve içmek için asansöre gittiklerinde 'Doğdu' sesiyle geri dönerken hepsinin gözünden bu sefer gülmekten akıyordu yaşlar. Neler yaşadık birlikte ve sen tüm o zor zamanlara rağmen bir neşe küpü olarak kolaylıkla geldin dünyaya ve öyle de büyüyorsun benim birtanem."
"İYİ Kİ DOĞMUŞSUN NEŞE BALIĞIM"
Korel, sözlerine; "Neler yaşadık birlikte,ve sen tüm o zor zamanlara rağmen bir neşe küpü olarak kolaylıkla geldin dünyaya ve öyle de büyüyorsun benim birtanem. Seni doğurduğum gün çekilen fotoğraflara baktığımda olan o komik halim,şaşkınlığım,heyecanım hala o günkü gibi,çünkü seninle olmak hep bu demek annecim. Neşe ve sürprizlerle dolu binbir an.. Seni çok seviyoruz güzel bebeğim. Allah sağlıklı,hep böyle neşeli,huzurlu bir ömür nasip etsin hep birlikte. Sen 8 Mart’ta seni bekleyen tüm o kadınlara muhteşem bir hediyeydin canımın içi. İyi ki doğmuşsun neşe balığım" diye devam etti.
"İLK NECATİ KUTLU'YU ARAMIŞTIM"
Öte yandan Korel, birkaç ay önce Halit Ergenç'ten evlilik teklifi aldığı günü "22.05.2009... Sanem Öztanık'ın düğünündeyiz. 15 gün önce yani bugün evlilik teklifi etmiş ve denizin ortasında bir adada ilk Necati Kutlu'yu aramışım..." sözleriyle anlatmıştı.
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