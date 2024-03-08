Bergüzar Korel'den oğlu Han'a: Muhteşem bir hediyeydin

"İYİ Kİ DOĞMUŞSUN NEŞE BALIĞIM"

Korel, sözlerine; "Neler yaşadık birlikte,ve sen tüm o zor zamanlara rağmen bir neşe küpü olarak kolaylıkla geldin dünyaya ve öyle de büyüyorsun benim birtanem. Seni doğurduğum gün çekilen fotoğraflara baktığımda olan o komik halim,şaşkınlığım,heyecanım hala o günkü gibi,çünkü seninle olmak hep bu demek annecim. Neşe ve sürprizlerle dolu binbir an.. Seni çok seviyoruz güzel bebeğim. Allah sağlıklı,hep böyle neşeli,huzurlu bir ömür nasip etsin hep birlikte. Sen 8 Mart’ta seni bekleyen tüm o kadınlara muhteşem bir hediyeydin canımın içi. İyi ki doğmuşsun neşe balığım" diye devam etti.