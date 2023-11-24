Berk Oktay-Yıldız Çağrı Atiksoy çiftinden bebek müjdesi

"YILDIZ HAYATIMDA BAŞIMA GELEN EN GÜZEL ŞEY"

Berk Oktay, geçtiğimiz aralık ayında "2022 yılı benim için muhteşemdi. Çünkü evlendim. Yıldız hayatımda başıma gelmiş en güzel şey. Yeni yıldan temennim de şu: İnsanlardan biraz vicdan ve merhamet diliyorum. Kadına ve canlıya yapılan şiddete hayır diyorum" açıklamasında bulunmuştu.