Berna Laçin: Çok acil ameliyata girmek zorundayım

Oyuncu Berna Lalçin, sağlık sorunları nedeniyle oyunlarını iptal etti. Laçin, acil ameliyat olması gerektiğini duyurdu.



İşte Laçin'in açıklaması:



"ACİL AÇIKLAMA. Kul kurar kader gülermiş. Bu akşam şahane bir organizasyon için Pamukkale’de tek kişilik oyunumu oynayacaktım. Acilen ortaya çıkan ve ne yazık ki benim için ciddi tehlike arz eden ve an itibari ile yürümemin dahi yasaklandığı bir omurilik sorunum nedeni ile çok acil ameliyata girmek zorundayım. E bunca yük ve baskı elbet kendini bedende de baskı olarak gösterecekti, ne yaşarsak bedende hastalık olarak karşımıza çıkıyor. Tüm seyircilerden çok çok özür diliyorum. İyi günlerde görüşmek üzere, o güne kadar dualarınızı beklerim. Sevgiler, saygılar.

Not: Biliyorum çok kişi arayacak ama şimdi açamıyorum çünkü doktorlarla görüşüyorum. Kusura bakmayın ve merak etmeyin olsun bitsin hepinizin bir kahvesini içerim"

