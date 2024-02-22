Beyin kanaması geçiren Settar Tanrıöğen'in son durumu: Ekranlara ne zaman dönecek?

KIZILCIK ŞERBETİ'NE NE ZAMAN DÖNECEK?



Ancak iyileşmesi beklenenden yavaş ilerleyen Tanrıöğen'in bir süre daha hastanede tedavi göreceği öğrenildi. Ziyaret yasağı olan oyuncunun önümüzdeki 2 bölüm daha Kızılcık Şerbeti'nde olmayacağı kesinleşti.

Gelecek bölümler için de Settar Tanrıöğen’in doktorlarından alınacak bilgiye göre hareket edilecek.

HASTANEDEN YAPILAN AÇIKLAMA

Beyin damarlarında oluşan anevrizma kanaması nedeniyle tedavisi devam eden sanatçı Settar Tanrıöğen’in sağlık durumu hakkında açıklama yapılmıştı. Yapılan açıklamada “26 Ocak 2024 (Cuma) günü, baş ağrısı ve bilinç bulanıklığı şikayetleri üzerine yapılan tıbbi değerlendirmesinde, hastamız Settar Tanrıöğen’de; beyin damarlarında oluşan anevrizmanın (baloncuk) patlaması sonucunda beyin ve beyin zarları arasında kanama tespit edilmiştir" ifadeleri yer aldı.



Yoğun bakım servisine alınan oyuncuda 29 Ocak Pazar günü beyindeki kanamaya bağlı gelişme ihtimali olan beyin omurilik sıvısında artış tespit edildi ve sıvı basıncının dengelenmesi için girişimsel işlem yapıldı. Oyuncunun tedavisine devam edildiği ve "klinik durumunun stabil" olduğu bildirilmişti.