Beyin tümörüyle mücadele ediyor: Şimal'in duygusal anları

Üç yıl önce yakalandığı meme kanserini uzun bir tedavi sonrası yenen şarkıcı Şimal, geçtiğimiz aylarda rutin kontrolleri sırasında beyninde tümör olduğunu öğrenmişti.
Hastaneye yatan ve ameliyata alınan Şimal, 17 Ocak'ta 8 saat süren bir operasyon geçirmişti.
"SİZİ ÜZMEK İSTEMEM"
Operasyon sonrası ışın tedavisine başlayan ve saçlarının döküldüğünü takipçileriyle paylaşan ünlü isim, şu ifadeleri kullanmıştı:
"Günaydın. Sizi üzmek istemem ama gözyaşlarımı tutamıyorum. En kötü süreçten geçiyorum. Bir kere daha hem de... Işın tedavisinden sonra elimi her attığımda bu kadar saç geliyor. Allah'ım sabır ver. Ya Şafi..."
GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
25 Nisan'da 38. yaşına basan Şimal, doğum gününü dün akşam yakın dostlarıyla kutladı. Ünlü şarkıcı, pastasındaki mumları üflerken duygusal anlar yaşadı.
Gözyaşlarıyla dilek dileyen Şimal'in doğum günü partisinden kareler sosyal medyada paylaşıldı.
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