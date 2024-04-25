Beyin tümörüyle mücadele ediyor: Şimal'in duygusal anları

"SİZİ ÜZMEK İSTEMEM"

Operasyon sonrası ışın tedavisine başlayan ve saçlarının döküldüğünü takipçileriyle paylaşan ünlü isim, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Günaydın. Sizi üzmek istemem ama gözyaşlarımı tutamıyorum. En kötü süreçten geçiyorum. Bir kere daha hem de... Işın tedavisinden sonra elimi her attığımda bu kadar saç geliyor. Allah'ım sabır ver. Ya Şafi..."