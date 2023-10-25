Bihter filminin başrol oyuncusu Farah Zeynep Abdullah'tan takipçisine esprili yanıt

ABDULLAH'IN YANITI ÇOK KONUŞULDU



İlk fragmanı yayınlanan filmde "Bihter" karakterine hayat veren Farah Zeynep Abdullah, bir sosyal medya kullanıcısının Beren Saat'i kastederek "Bihter'i neden Bihter oynamıyor?" yorumuna kayıtsız kalamadı.



Ünlü oyuncunun "Ölmüş olduğu için" yanıtı ise sosyal medyada gündem oldu.

Bu yaşananların ardından sosyal medyada bir kez daha Beren Saat-Farah Zeynep Abdullah kıyaslaması başladı.



Öte yandan kadrosunda Merve Göntem'in kaleme aldığı "Bihter" filminin yönetmen koltuğunda Mehmet Binay ve Caner Alper oturuyor.