Bihter filminin başrol oyuncusu Farah Zeynep Abdullah'tan takipçisine esprili yanıt

Şimdilerde "Bihter" filmiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Farah Zeynep Abdullah, bir takipçisinin “Bihter’i neden Bihter oynamıyor” yorumuna karşılık verdi.

Bihter filminin başrol oyuncusu Farah Zeynep Abdullah'tan takipçisine esprili yanıt

Halid Ziya Uşaklıgil'in aynı isimli romanından iki kez ekranlara uyarlanan "Aşk-ı Memnu" dizisinin hikayesi bu kez de beyazperdeye taşındı.

Başrollerini , Boran Kuzum, Osman Sonant ve Hande Ataizi'nin paylaştığı "Bihter", 16 Kasım'da izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Bihter filminin başrol oyuncusu Farah Zeynep Abdullah'tan takipçisine esprili yanıt - 1

ABDULLAH'IN YANITI ÇOK KONUŞULDU

İlk fragmanı yayınlanan filmde "Bihter" karakterine hayat veren Farah Zeynep Abdullah, bir kullanıcısının Beren Saat'i kastederek "Bihter'i neden Bihter oynamıyor?" yorumuna kayıtsız kalamadı.

Ünlü oyuncunun "Ölmüş olduğu için" yanıtı ise sosyal medyada gündem oldu.

Bihter filminin başrol oyuncusu Farah Zeynep Abdullah'tan takipçisine esprili yanıt - 2

Bu yaşananların ardından sosyal medyada bir kez daha Beren Saat-Farah Zeynep Abdullah kıyaslaması başladı.

Öte yandan kadrosunda Merve Göntem'in kaleme aldığı "Bihter" filminin yönetmen koltuğunda Mehmet Binay ve Caner Alper oturuyor.

MAGAZİN HABERLERİ

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