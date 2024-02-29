Bir dönemin Victoria's Secret meleği Miranda Kerr dördüncü kez anne oldu

Miranda Kerr, dördüncü çocuğuna hamile olmanın hayatında harika bir dönem olduğunu ve çok minnettar olduğunu da söylemişti.



Oyuncu Orlando Bloom ile 2010-2013 yılları arasında evli kalan Miranda Kerr, oğulları Flynn'in velayetini eski eşiyle paylaşıyor.