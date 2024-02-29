Bir dönemin Victoria's Secret meleği Miranda Kerr dördüncü kez anne oldu

Snapchat'in CEO'su Evan Spiegel ile mutlu bir evliliği olan Miranda Kerr, dördüncü kez anne oldu.

Bir dönemin Victoria's Secret meleği Miranda Kerr dördüncü kez anne oldu

Mayıs 2017'de Snapchat'in CEO'su Evan Spiegel ile dünyaevine giren Miranda Kerr, dördüncü kez anne olmanın sevincini yaşıyor.

Ünlü model, "Küçük güneş ışığımız Pierre Kerr Spiegel'in gelişinden dolayı büyük mutluyuz. Dördüncü oğlumuzu ailemize kattığımız için daha heyecanlı olamazdık." ifadelerini kullandı.

Modelin Myles, Hart ve Flynn adında üç çocuğu daha bulunuyor.

Bir dönemin Victoria's Secret meleği Miranda Kerr dördüncü kez anne oldu - 1

Miranda Kerr, dördüncü çocuğuna hamile olmanın hayatında harika bir dönem olduğunu ve çok minnettar olduğunu da söylemişti.

Oyuncu Orlando Bloom ile 2010-2013 yılları arasında evli kalan Miranda Kerr, oğulları Flynn'in velayetini eski eşiyle paylaşıyor.

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