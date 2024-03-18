Birce Akalay ile sevgilisi Hakan Kurtaş Bodrum'da sezonu açtı

Kısa bir süre önce yeni bir aşka yelken açan Birce Akalay ile Hakan Kurtaş, Bodrum'a gitti. Deniz sezonunu açan aşıklardan Birce Akalay, bu anları takipçileriyle paylaştı.

Birce Akalay ile sevgilisi Hakan Kurtaş Bodrum'da sezonu açtı

Son olarak Kuş Uçuşu dizisinde rol alan Birce Akalay'ın birkaç hafta önce kendisi gibi oyuncu Hakan Kurtaş ile yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilmişti.

Birce Akalay ile sevgilisi Hakan Kurtaş Bodrum'da sezonu açtı - 1

İkilinin 14 Şubat Sevgililer Günü'nü birlikte geçirdiği hatta Beyoğlu'ndaki bir sinemada el ele film izlediği öne sürülmüştü.

Konuyla ilgili sessizliklerini koruyan ikili, geçtiğimiz hafta Bebek'te objektiflere yansımıştı.

Birce Akalay ile sevgilisi Hakan Kurtaş Bodrum'da sezonu açtı - 2

BODRUM'DA DENİZE GİRDİLER

Aşkları dolu dizgin devam eden ünlü çift, Bodrum'a gitti. Sevgilisiyle sezonu açan Birce Akalay, denize girdikleri anı takipçileriyle paylaştı.

Birce Akalay ile Hakan Kurtaş'ın paylaşımına sosyal medyadan beğeni ve yorum geldi.

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