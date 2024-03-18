Birce Akalay ile sevgilisi Hakan Kurtaş Bodrum'da sezonu açtı

Son olarak Kuş Uçuşu dizisinde rol alan Birce Akalay'ın birkaç hafta önce kendisi gibi oyuncu Hakan Kurtaş ile yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilmişti.



İkilinin 14 Şubat Sevgililer Günü'nü birlikte geçirdiği hatta Beyoğlu'ndaki bir sinemada el ele film izlediği öne sürülmüştü.



Konuyla ilgili sessizliklerini koruyan ikili, geçtiğimiz hafta Bebek'te objektiflere yansımıştı. BODRUM'DA DENİZE GİRDİLER Aşkları dolu dizgin devam eden ünlü çift, Bodrum'a gitti. Sevgilisiyle sezonu açan Birce Akalay, denize girdikleri anı takipçileriyle paylaştı.



Birce Akalay ile Hakan Kurtaş'ın paylaşımına sosyal medyadan beğeni ve yorum geldi.