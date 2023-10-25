Boşanma sürecini anlatan Yasemin Çonka: Kendi cumhuriyetimi ilan ettim

"OĞLUM 26 YAŞINDA"

"Herkes iyi olsun, ben çok iyiyim. Yaşadığım her şeye teşekkür ediyorum. Oğlum 26 yaşında oldu. Benim için gerekli miydi, belki değildi. Şu andaki Yasemin'i çok seviyorum" diyen Yasemin Baştan, başından geçen komik bir anısını ise şöyle anlattı:



"Çok güldüğüm bir şey oldu, şöyle bir haber okudum bir dizi için 'Rolü Yasemin Çonka'ya teklif ettiler ama Yasemin Baştan aldı' o çok eğlenceliydi."