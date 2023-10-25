Boşanma sürecini anlatan Yasemin Çonka: Kendi cumhuriyetimi ilan ettim

Daha önce "İkinci Bahar", "Hırsız Polis", "Seksenler" gibi yapımlarda rol alan ve özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Yasemin Çonka, Ceyda Düvenci'nin NTV ekranlarında yer alan programı Bambaşka Sohbetler'e konuk oldu.
Son olarak "Son Akşam Yemeği" adlı filmde boy gösteren ünlü oyuncunun, "Çonka" soyadı yerine "Baştan" soyadını kullanması ise Ceyda Düvenci'nin dikkatini çekti.
"ÜÇ YIL OLDU BOŞANALI"
Bunun üzerine Çonka, 1995 yılında nikah masasına oturduğu yapımcı Tahir Çonka ile boşanmalarının üzerinden üç yıl geçtiğini itiraf etti.
"Bunun telaffuzuna ihtiyaç olmadı. Ben programlara katılan da biri değilim. Üç yıl olacak boşanalı, sürecin üzerinden üç yıl geçti" diyen Yasemin Baştan sözlerine şöyle devam etti:
"O soyadıyla başladım evet. Şimdi gerçekten Baştan başlıyorum... Kendi cumhuriyetimi ilan ettim diyeyim. Herkes iyi olsun, ben çok iyiyim. Yaşadığım her şeye teşekkür ediyorum."
"OĞLUM 26 YAŞINDA"
"Herkes iyi olsun, ben çok iyiyim. Yaşadığım her şeye teşekkür ediyorum. Oğlum 26 yaşında oldu. Benim için gerekli miydi, belki değildi. Şu andaki Yasemin'i çok seviyorum" diyen Yasemin Baştan, başından geçen komik bir anısını ise şöyle anlattı:
"Çok güldüğüm bir şey oldu, şöyle bir haber okudum bir dizi için 'Rolü Yasemin Çonka'ya teklif ettiler ama Yasemin Baştan aldı' o çok eğlenceliydi."
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