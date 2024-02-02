Britney Spears kızdı: Şimdi gidip annene mi ağlayacaksın?

"BEBEK SAHİBİ OLMAYA HAZIR OLMADIĞIMIZI SÖYLEDİ"



Hayatındaki çalkantılarla gündemden düşmeyen ünlü pop yıldızı Britney Spears, anılarını "Woman In Me" (İçimdeki Kadın) adlı kitapta toplamış ve eski sevgilisi Justin Timberlake hakkında çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu. Spears, Justin Timberlake ile birlikte olduğu dönemde hamile kaldığını ve "Justin bebek sahibi olmaya hazır olmadığımızı söyledi" diyerek bebeğini aldırdığını söylemişti. Çift, 1999-2002 yılları arasında birlikteydi. İkili birlikteliğe başladıklarında Spears o sırada 17, Timberlake ise 18 yaşındaydı.



ÖZÜR DİLEDİ



Bu açıklamaların ardından Timberlake uzun süre eleştirilerin odağı olmuştu. Spears "Kitabında yazdığım bazı şeyler için özür dilerim. Eğer gerçekten değer verdiğim birilerini kırdıysam çok üzgünüm" dedi.

Şarkıcı sözlerine "Bu arada Justin Timberlake'in yeni şarkısı 'Selfish'e bayıldığımı söylemek istiyorum. Çok iyi bir şarkı. Jimmy (Fallon) ile Justin ne zaman bir araya gelse çok gülüyorum" diye devam etti.