Bruce Willis'in eşinden: Başarıları hiçbir zaman unutulmayacak

Aksiyon filmleri yıldızı Bruce Willis'e beynin bazı bölgelerinde meydana gelen işlev bozukluğu sonucu ortaya çıkan konuşma, konuşulanı anlama ve okuma-yazma gibi becerileri etkileyen 'afazi' (söz yitimi) teşhisi konulmuştu.
Hastalığı nedeniyle oyunculuğu bırakan ve bir süredir gözlerden uzakta yaşayan Bruce Willis'ten birkaç hafta önce yeni bir haber gelmişti. Usta aktörün hastalığı frontotemporal demans olarak güncellenmişti.
Oyuncuya teşhis konulmasının ardından ailesi sosyal medyada Willis ile ilgili sık sık paylaşım yapıyor. Willis'in eşi Emma Heming, oyuncunun ünlü aksiyon filmi "Zor Ölüm"ün (Die Hard) 35. yılına özel bir paylaşım yaptı.
1988 tarihli film, Willis'in Hollywood'daki yükselişinde önemli bir yere sahip. Willis'in eşi 2018 yılında Fox stüdyolarına yaptıkları ziyareti sosyal medya hesabında paylaştı.
"ONUNLA GURUR DUYUYORUZ"
Hemming paylaşımına "2018 yılında kızlarımız Mabel ve Evelyn'i babalarının duvar resmini ve film arşivlerini görmeye Fox stüdyolarına gitmiştik. Dev duvar resmi, Zor Ölüm'ün 25. yılına özel hazırlanmıştı. Bugün Zor Ölüm'ün 35. yılı. Bruce'un kariyerinde başardıkları hiçbir zaman unutulmayacak. Onunla gurur duyuyoruz" notunu düştü.
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