Bu yıl Altın Kelebek'te ödül alamayan Reynmen eski ödülünü çöpe attı

Altın Kelebek'te ödül alamayan isimlerden biri olan rap şarkıcısı Reynmen, 2020 yılında aldığı Altın Kelebek ödülünü çöpe attı. Reynmen, 2020 yılında Altın Kelebek'te aldığı En İyi Şarkı Ödülü dahil birkaç ödülünü çöpe attığı anları, kahkaha emojili bir video ile takipçiklerine gösterdi.

Reynmen’in kısa sürede sosyal medyada viral olan videosu birçok kullanıcıdan sert tepkiler aldı. Reynmen'in bu yıl ödül alamadığı için bu davranışı sergilediği yorumları yapıldı. Ancak Reynmen'den konuyla ilgili herhangi bir açıklama gelmedi.