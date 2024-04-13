Burak Özçivit'ten oğlu Kerem ile yeni poz

"Çalıkuşu" dizinde tanışan ve zamanla arkadaşlıkları aşka dönüşen Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, 2017'de nikah masasına oturmuştu.



2019'da oğulları Karan'ı kucaklarına alan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, 18 Ocak 2023'te Kerem'in doğumuyla ikinci kez anne ve baba olma mutluluğunu yaşamıştı.

Zaman zaman çocuklarıyla fotoğraflarını takipçileriyle paylaşan Özçivit, bu kez küçük oğlu Kerem ile objektif karşısına geçti.