Burak Özçivit'ten oğlu Kerem ile yeni poz

Oyuncu Burak Özçivit, küçük oğlu Kerem ile yeni pozlarını paylaştı. Ünlü isim, paylaşımına "Ay çöreğim" notunu düştü.

Burak Özçivit'ten oğlu Kerem ile yeni poz

"Çalıkuşu" dizinde tanışan ve zamanla arkadaşlıkları aşka dönüşen ile , 2017'de nikah masasına oturmuştu.

2019'da oğulları Karan'ı kucaklarına alan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, 18 Ocak 2023'te Kerem'in doğumuyla ikinci kez anne ve baba olma mutluluğunu yaşamıştı.

Zaman zaman çocuklarıyla fotoğraflarını takipçileriyle paylaşan Özçivit, bu kez küçük oğlu Kerem ile objektif karşısına geçti.

Burak Özçivit'ten oğlu Kerem ile yeni poz - 1

"AY ÇÖREĞİM"

Burak Özçivit, Kerem ile fotoğrafına "Ay çöreğim" notunu düştü. Baba oğulun pozlarına binlerce beğeni ve yorum geldi.

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'ten doğa pozları

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'ten doğa pozları

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