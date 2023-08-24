Burcu Esmersoy'un evlilik telaşı: Gelin hamamı yaptı

İş insanı Nazım Akmandil ile gözlerden uzak aşkını 1 Eylül'de nikahla taçlandırmaya hazırlanan Burcu Esmersoy'u evlilik telaşı sardı.
İTALYA ve İSTANBUL'DA DÜĞÜN, BODRUM'DA KUTLAMA
Daha önce düğün detaylarıyla ilgili “Özgür kaç tane gelinlik yaparsa giyeceğim. Şu ana kadar giydiğim gelinliklerde hata yapmadım. Bundan sonra da yapmam herhalde. Tabii işin şakası bu. Çok yakın arkadaşlarımızla yurtdışında düğünümüz var. Bir de İstanbul’da bir düğün yapacağız. 7-8 Eylül gibi planlıyoruz. İtalya’daki düğün 1-3 Eylül gibi olacak. Bodrum’da da bir düğün, kutlama gibi bir şey yapacağız” diyen Esmersoy, hazırlıklara başladı.
"GELİN SPA"
Ünlü sunucu, önceki akşam yakın kız arkadaşıylarıyla spaya gitti. Esmersoy, keyifli anlarına "Gelin spa" notunu düştü.
“YANINDA UYUMAYAYIM, HORLARIM”
Burcu Esmersoy, sevgilisi Nazım Akmandil ile tanışma hikayesini ise şöyle anlatmıştı:
"Bir sabah 8.15 uçağıyla Berlin'e uçarken, bomboş bir uçakta 2A ve 2B'ye oturduk biz. Boş uçakta yan yana! Uçak kalkmadan uyurum ben, yorucu bir tempoda çalıştığım için hep uyurum ben. Dikine uyuyabilen bir insanım, ne kadar hoş bir çocuk onun yanında uyumayayım şimdi horlarım ben diye, başka yere oturdum. Uçak indi, uçaktan indik, pasaport kuyruğuyla karşılaştım, 1 saat 45 dakika! O kuyrukta 2 tane Türk, konuşmaya başladık. Hikayeyi kimse bilmiyor, ilk kez anlatıyorum."
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