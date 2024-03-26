Buse Terim'den ayrılık sonrası ilk açıklama: Kızlarımız daima önceliğimiz olacak

Buse Terim ile Volkan Bahçekapılı, 2014 yılında nikah masasına oturmuştu. Ünlü çift ilk çocukları Nil'i 2016’da, ikinci kızları Naz'ı ise 2018'de kucaklarına almıştı.
10 yıllık evliliklerini noktalamaya karar veren ünlü çift, bu sabah anlaşmalı olarak tek celsede boşandı.
"GÖSTERECEĞİNİZ HASSASİYET İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ"
Boşanma sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sessizliğini bozan Buse Terim, şu ifadeleri kullandı:
Uzlaşarak çözemeyeceğimizi anladığımız anlaşmazlıklar nedeniyle evliliğimizi bitirme kararı aldık. Evliliğimizin bize hediyesi kızlarımız, daima önceliğimiz olacak. Bu zor geçiş sürecinde ailemizin özellikle de çocuklarımızın mahremiyetine göstereceğiniz hassasiyet için şimdiden teşekkür ederiz."
Öte yandan geçtiğimiz aylarda sosyal medya üzerinden birbirlerini takibi bırakan Terim ile Bahçekapılı'nın ayrılacağı iddia edilmiş ancak ünlü çift evliliklerine bir şans daha vermişti.
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