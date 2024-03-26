Buse Terim'den ayrılık sonrası ilk açıklama: Kızlarımız daima önceliğimiz olacak

"GÖSTERECEĞİNİZ HASSASİYET İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ"

Boşanma sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sessizliğini bozan Buse Terim, şu ifadeleri kullandı:



Uzlaşarak çözemeyeceğimizi anladığımız anlaşmazlıklar nedeniyle evliliğimizi bitirme kararı aldık. Evliliğimizin bize hediyesi kızlarımız, daima önceliğimiz olacak. Bu zor geçiş sürecinde ailemizin özellikle de çocuklarımızın mahremiyetine göstereceğiniz hassasiyet için şimdiden teşekkür ederiz."