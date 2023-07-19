Çağla Gizem Şahin ile Ahmet Kural evlendi

Uzun süredir aşk yaşayan Çağla Gizem Şahin ile Ahmet Kural, mart ayında sürpriz bir kararla ilişkilerini noktalamıştı. Ayrılığa dayanamayan ikili birkaç ay önce barışmış ve evlilik kararı almıştı.



BODRUM'DA EVLENDİLER

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Bodrum Cennet koyunda düzenlenen düğüne Şahin ve Kural'ın ailesi ve yakın arkadaşları katıldı.

