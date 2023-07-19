Çağla Gizem Şahin ile Ahmet Kural evlendi

Oyuncu Ahmet Kural, 4 yıldır birlikte olduğu Çağla Gizem Şahin ile nikah masasına oturdu. Bodrum'da düzenlenen törende çifti, aileleri ve yakın dostları yalnız bırakmadı.

Çağla Gizem Şahin ile Ahmet Kural evlendi

Uzun süredir aşk yaşayan Çağla Gizem Şahin ile , mart ayında sürpriz bir kararla ilişkilerini noktalamıştı. Ayrılığa dayanamayan ikili birkaç ay önce barışmış ve evlilik kararı almıştı.

BODRUM'DA EVLENDİLER

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Bodrum Cennet koyunda düzenlenen düğüne Şahin ve Kural'ın ailesi ve yakın arkadaşları katıldı.

Çağla Gizem Şahin ile Ahmet Kural evlendi - 1

Çiftin nikah şahitleri Devrim Yakut, Alp Güler Berat Bumin olurken düğüne katılanlar arasından Özge Gürel- Serkan Çayoğlu, Pelin Karahan-Bedri Güntay vardı.

Çağla Gizem Şahin ile Ahmet Kural evlendi - 2

Çağla Gizem Şahin Vakko marka bir gelinlik tercih ederken Ahmet Kural ise Levon Kordonciyan imzalı smokin giydi.

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