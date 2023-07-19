Çağla Gizem Şahin ile Ahmet Kural evlendi

Uzun süredir aşk yaşayan Çağla Gizem Şahin ile Ahmet Kural, mart ayında sürpriz bir kararla ilişkilerini noktalamıştı. Ayrılığa dayanamayan ikili birkaç ay önce barışmış ve evlilik kararı almıştı.
BODRUM'DA EVLENDİLER
Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Bodrum Cennet koyunda düzenlenen düğüne Şahin ve Kural'ın ailesi ve yakın arkadaşları katıldı.
Çiftin nikah şahitleri Devrim Yakut, Alp Güler Berat Bumin olurken düğüne katılanlar arasından Özge Gürel- Serkan Çayoğlu, Pelin Karahan-Bedri Güntay vardı.
Çağla Gizem Şahin Vakko marka bir gelinlik tercih ederken Ahmet Kural ise Levon Kordonciyan imzalı smokin giydi.
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