Cahit Irgat’ı anma törenine katılan Türkan Şoray: Ondan çok şey öğrendim

"ONDAN ÇOK ŞEY ÖĞRENDİM"



Anma etkinliğinde Türkan Şoray ile Cahit Irgat’ın oynadığı ‘Seninle ölmek istiyorum’ filminden sahneler izlendi. Cahit Irgat’ın setlerde çok ciddi olduğunu ve ondan çok şey öğrendiğini söyleyen Şoray, “Bu filmi yıllar önce çevirdik. Değerli aktör Cahit Ilgat sette son derece disiplinliydi. 22 veya 23 yaşlarındaydım zaten filmde de belli oluyor. Bizden daha tecrübeli tiyatro oyuncu olduğu için ondan çok şey almışımdır diye düşünüyorum, setteki davranışı ve disiplininden. Gayet uyumlu, çok güzel çalıştık. Şair olduğunu sonradan öğrendim, hayrete düşürdü. Çünkü dış görünüşü sert ifadesi, gayet ciddi fakat ruhunda kim bilir ne kadar fırtınalar vardı. Tanıdıkça izlerken bile onu hissettim, neler yaşıyordu kim bilir” diye konuştu.



Konuşmaların ardından Belediye Başkanı Murat Gerenli, Türkan Şoray’a plaket verdi.