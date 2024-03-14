Canlı yayında büyük sürpriz: Survivor Yunus Emre'nin babalık sevinci

EŞİ SOSYAL MEDYADAN DUYURMUŞTU



Survivor Yunus Emre'nin eşi Beria Özden, Geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımla gündem olmuştu.



Eşine olan özlemini "Bugün de ölmedik, yaşadık mı bilmem. Konuşmadan beklemek, iletişimsiz sesini duymadan geçirdiğim 82'nci gün. Her geçen gün bir yandan güçleniyorum, bir yandan sabırla bekliyorum" diye dile getirmişti.



Özden, hamile olduğunu da "Güzel haberlerini almak tek dileğim. Biz zorlukları başarmak için birleştik. Güzel bir haber bile verememek çok üzücü. Bir iletişim olsa onu kendine getirebilirdim vereceğim haberle ama çaresizlik beni de onu da geriyor. Bu zorluğu bizim için çekiyor, ailesi için çabalıyor. Dünyaların en güzel şeylerini hak ediyor pırlanta kalbi. Sözümden dönmeden bekliyorum babamız" sözleriyle duyurmuştu.