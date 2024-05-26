Cannes'a giden CZN Burak isyan etti

"BURAYA GELİRKEN BİLETİMİ DE KENDİM ALDIM"

Burak Özdemir yapılan yorumlara sitem etti:

“Ben Cannes’a davet üzerine geldim, kafamıza göre gelmedik ve burada ödül aldım. Beğenirsiniz ya da beğenmezsiniz, şu anda Türkiye’nin en yüksek takipçili sosyal medya hesabı bana ait. Kimseye yanlış yapmıyorum, terbiyesizlik yapmıyorum. Hiçbir şekilde bir firmanın, bir markanın sponsorluğu söz konusu değil. Festival tarafından davet geldi, kabul ettim. Buraya gelirken biletimi de kendim aldım. Kırmızı halıda yürüdüm, ödül aldım, film izledim. 28 yaşındayım ve kendi kendime bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Normalde her etkinliği kabul etmiyorum ama buraya gelmek istedim, hoşuma gitti. Beni bu kadar üzmelerine gerek var mı?”