Cansu Taşkın kimdir? Yılmaz Erdoğan'ın sevgilisi olan Cansu Taşkın kaç yaşında, nereli?

Cansu Taşkın, 15 Kasım 1992 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Besteci Metin Özülkü’nün yeğenidir.



16 yaşında İzmir Fuarı'nda podyuma çıkarak modelliğe adım atan Cansu Taşkın, ilk yarışma deneyimini 17 yaşında dünya modellik yarışmasına katılarak dördüncü seçilerek kazandı.



Birçok odacı ile model olarak çalışan Taşkın, “Modelliğe İtalya’nın Milano şehrinde devam etmek en büyük hayalim” ifadelerini kullanmış Türkiye’de birçok defileye çıkmıştır.