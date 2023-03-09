Cara Delevingne: Bağımlılık tedavisi gördüm, iyileştim

Tam olarak uygulamayacağı bir 'hafta uyuşturucu maddeye ara verme' gibi hızlı bir çözüm denemek yerine, uzun vadeli bir tedaviye girmesi gerektiğini fark eden ünlü model, "Ayık olmanın tadını çıkarıyorum" diye konuştu.

"Dışarı çıkıp dans etmek ve iyi vakit geçirmek, insanlarla derin sohbetler ve bağlantılar kurmak en sevdiğim şeylerden biri" diyen Delevingne, toparlanma yerine şifalanma terimini tercih ettiğini de belirterek, bunu şifalanmanın sürekli yaptığı bir şey olması nedeniyle tercih ettiğini de sözlerine ekledi.

Dört aydır uyuşturucu madde kullanmayan, terapi, yoga ve devam eden tedavinin yardımıyla iyileşen Delevingne, "Bu sürecin elbette iniş çıkışları var ama çok şey fark etmeye başladım. İnsanlar benim hikayemin sadece 'Bakın, ben bir bağımlıydım ve şimdi ayığım ve hepsi bu' dediğim bir okul sonrası özel programı olmasını istiyorlar. Ama bu o kadar basit değil. Bir gecede olmuyor" dedi.