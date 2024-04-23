Cem Yılmaz 51 oldu: Hiç bu yaşa geleceğim aklıma gelmemişti

Ünlü komedyen, sözlerine; "Bir de kendimi merkeze koymam…Ve elbette quantum ve çok az zencefil! Ama çok az yok denecek kadar ve elbette evren! Bir de çok genç yaştan itibaren yoga… Hep ama! Devamlı gül ve fotonlar…Teşekkürler hayat, teşekkürler 2024" diye devam etti.

Cem Yılmaz'ın "Güneşi doğdu!" Gizemli paylaşımdaki yeni aşk ortaya çıktı Haberi Görüntüle Cem Yılmaz'ın paylaşımına binlerce beğeni ve "Nice mutlu yıllara", "Doğum günün kutlu olsun", "Nice yogalı ve zencefilli yıllara" gibi yorumlar geldi. 2012-2013 yılları arasında Ahu Yağtu ile evli kalan ve bu birliktelikten Kemal adında bir oğlu olan Cem Yılmaz, bir süredir kendisinden 13 yaş küçük pilates eğitmeni Necla Karahalil ile aşk yaşıyor. NECLA KARAHALİL KİMDİR? Pilates eğitmeni olan Necla Karahalil 1987 yılında Tekirdağ doğumlu. 37 yaşındaki Karahalil, sosyal medya platformu Instagram'da yayınladığı pilates videoları ve sağlıklı yaşam tüyolarıyla tanınıyor.