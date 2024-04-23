Cem Yılmaz 51 oldu: Hiç bu yaşa geleceğim aklıma gelmemişti

23 Nisan 1973 tarihinde doğan ünlü komedyen Cem Yılmaz, 51 yaşına bastı. Yılmaz, sosyal medya hesabından doğum gününe özel bir paylaşım yaptı.
"UZUN YAŞAMIMIN SIRRI POZİTİF BAKMAM"
Uzun yaşamının sırrını veren Yılmaz, "Hiç bu yaşa kadar geleceğim aklıma gelmemişti. Müthiş... Doğum günümü kutlayan tüm dostlarıma teşekkür ederim… Uzun yaşamımım sırrı hep pozitif bakmam ve kendimi sevmem" dedi.
Ünlü komedyen, sözlerine; "Bir de kendimi merkeze koymam…Ve elbette quantum ve çok az zencefil! Ama çok az yok denecek kadar ve elbette evren! Bir de çok genç yaştan itibaren yoga… Hep ama! Devamlı gül ve fotonlar…Teşekkürler hayat, teşekkürler 2024" diye devam etti.
Cem Yılmaz'ın paylaşımına binlerce beğeni ve "Nice mutlu yıllara", "Doğum günün kutlu olsun", "Nice yogalı ve zencefilli yıllara" gibi yorumlar geldi.
2012-2013 yılları arasında Ahu Yağtu ile evli kalan ve bu birliktelikten Kemal adında bir oğlu olan Cem Yılmaz, bir süredir kendisinden 13 yaş küçük pilates eğitmeni Necla Karahalil ile aşk yaşıyor.
NECLA KARAHALİL KİMDİR?
Pilates eğitmeni olan Necla Karahalil 1987 yılında Tekirdağ doğumlu. 37 yaşındaki Karahalil, sosyal medya platformu Instagram'da yayınladığı pilates videoları ve sağlıklı yaşam tüyolarıyla tanınıyor.
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