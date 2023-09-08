Cem Yılmaz emekli maaşını açıkladı

Oyuncu, senarist ve yönetmen Cem Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Şu sıralar Erşan Kuneri dizisini çeken Yılmaz, emekli maaşını açıkladı.

Yılmaz "1996'dan beri setteyim. Etti mi sana 27 sene... Maaş 12 bin 800 TL. Allah bereket versin" ifadelerini kullandı.

