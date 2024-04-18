Ceyda Düvenci'nin konuğu Dr. Seran Göçer: Mezoterapiye ihtiyaç diye bir şey yok

Ceyda Düvenci’nin sunumuyla NTV ekranlarında izleyiciyle buluşan “Bambaşka Sohbetler” programının konuğu Medikal Estetik Hekimi Dr. Seran Göçer oldu.
Ceyda Düvenci’nin “Mezoterapi nedir?” sorusuna Medikal Estetik Hekimi Dr. Seran Göçer, şu yanıtı verdi:
“Mezoterapi, cildin içine ve cildin altındaki bağ dokusuna gençliğimizi oluşturan etkiyen maddeleri tekrar koymak nem veren hyaluronik asiti tedavi, tamir eden özellikle kolojen sentezini arttıran peptitleri aminoasitleri çinko, selenyum gibi gençleştirici elementleri geri koyuyoruz.”
Mezoterapiye ihtiyaç duymak konusunda ise Göçer şunları söyledi:
“Mezoterapiye ihtiyaç diye bir şey yok. İhtiyaç duyduğun anda vardır çünkü bu bir yatırımdır, spor egzersiz gibi hayatının bütününe yayıldığı zaman dışarıdan belli olan değil de yaşını iyi yönettiğin bir hale döndüğünde bence çok estetik ve güzel oluyor yani sen olduğun gibi kalmaya devam ediyorsun ama biraz kontrol altına alıyorsun yaş almayı. Belli bir yaşa geldiğin zaman ister istemez ruh yaşlanmadığı için ki inşallah hiç yaşlanmayız aktif olmaya, sosyal olmaya, hayatın içinde kalmaya ve iyi hissetmeye devam etmek istiyoruz. O zaman aynaya baktığında gördüğün yüz ve beden eğer senin hissettiğinle uyuşmazsa iyi bir sonuç olmuyor yani yaşına göre iyi görünmek ve yaşını taşımak önemli. İleride ise görüntün fiziksel olarak o da insanı mutsuz edebiliyor yani ruh beden dengesi burada bozulmuş oluyor. Yaşının ilerisinde bir cilt varsa insanı mutsuz edebiliyor.”
"HER ŞEY DOĞALLIĞA DÖNÜYOR"
Ceyda Düvenci’nin “Neler oluyor peki günümüzde?” sorusuna Göçer, “En son kongrede gene geçtiğimiz ayki uluslararası kongrede her şey doğallığa ve yatırıma doğru dönüyor. Mesela bir şey yapayım çok bir anda seni değiştireyim başka bir şey ol yani çok fazla dolgu uygulamaları aslında bunlar bizim için bu değil. Doğru yönetim daha az dolgu kullanayım, cilt yatırımı yapayım, genel anlamda bütünsel anlamda sana destek olayım daha fazla ön plana çıkmaya başladı çünkü yaş yönetimi ve bağışıklık desteğinin çok değerli olduğunu gördük. Bir de bu süreçte daha önce görmediğimiz reaksiyonları gördük” yanıtını verdi.
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