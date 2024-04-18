Ceyda Düvenci'nin konuğu Dr. Seran Göçer: Mezoterapiye ihtiyaç diye bir şey yok

Mezoterapiye ihtiyaç duymak konusunda ise Göçer şunları söyledi:

“Mezoterapiye ihtiyaç diye bir şey yok. İhtiyaç duyduğun anda vardır çünkü bu bir yatırımdır, spor egzersiz gibi hayatının bütününe yayıldığı zaman dışarıdan belli olan değil de yaşını iyi yönettiğin bir hale döndüğünde bence çok estetik ve güzel oluyor yani sen olduğun gibi kalmaya devam ediyorsun ama biraz kontrol altına alıyorsun yaş almayı. Belli bir yaşa geldiğin zaman ister istemez ruh yaşlanmadığı için ki inşallah hiç yaşlanmayız aktif olmaya, sosyal olmaya, hayatın içinde kalmaya ve iyi hissetmeye devam etmek istiyoruz. O zaman aynaya baktığında gördüğün yüz ve beden eğer senin hissettiğinle uyuşmazsa iyi bir sonuç olmuyor yani yaşına göre iyi görünmek ve yaşını taşımak önemli. İleride ise görüntün fiziksel olarak o da insanı mutsuz edebiliyor yani ruh beden dengesi burada bozulmuş oluyor. Yaşının ilerisinde bir cilt varsa insanı mutsuz edebiliyor.”