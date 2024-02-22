Ceyda Düvenci'nin konuğu Duygu Sarışın: Aşk dolu bir hikaye var ortada

"ÇOK AŞK DOLU BİR HİKAYE VAR ORTADA"

Duygu Sarışın annesiyle babasının hikayesini şöyle anlattı:

“Çok aşk dolu bir hikaye var ortada. Lisedeyken kısa saçlı mini etekli öyle masumca otobüs bekliyor ve babam da durakta vuruluyor. Aşkla güzelleşen bir adam. Anneme mektup yazıyor ve diyor ki “Bu mektubum sana içimi dökmek için eğer cevabınız olumsuz olacaksa bu sizi son rahatsız edişim olacak ancak aksi olursa benim için çok büyük bir mutluluk ve bir dönüm noktası olacaktır.’ Bir dönüm noktası demek 17 yaşında bir erkek için çok iddialı. Annem de diyor ki ‘Bizim ailede üniversite okumayana kız vermezler.’ Babam üniversite okuyor, inşaat mühendisi oluyor o arada böyle tabii ki dönem itibariyle sosyal ve siyasi bir dönem, inançları var, taban tabana zıt aile yapıları var, böyle çok şekerler.”

