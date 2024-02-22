Ceyda Düvenci'nin konuğu Duygu Sarışın: Aşk dolu bir hikaye var ortada

NTV ekranlarında Ceyda Düvenci’nin sunumuyla izleyiciyle buluşan “Bambaşka Sohbetler” programının konuğu Duygu Sarışın oldu. Duygu Sarışın “Aşk Mevsimi” filmindeki rolüyle ilgili olarak şunları söyledi:
"Benim karakterim bir aşk hikayesinin ortasında çok gerçek duran bir kadın. Kendi deneyimleri ve yolculuğu onu çarpmış, büyümüş, ne istediğini bilen, sabırlı bir kadın. Elini uzattığı adam dostlukla elini uzattığı bir adam. O süreçte hiç beklenmeyen aslında niyetinde olmayan bir yolculuğa çıkılıyor."
"ÇOK AŞK DOLU BİR HİKAYE VAR ORTADA"
Duygu Sarışın annesiyle babasının hikayesini şöyle anlattı:
“Çok aşk dolu bir hikaye var ortada. Lisedeyken kısa saçlı mini etekli öyle masumca otobüs bekliyor ve babam da durakta vuruluyor. Aşkla güzelleşen bir adam. Anneme mektup yazıyor ve diyor ki “Bu mektubum sana içimi dökmek için eğer cevabınız olumsuz olacaksa bu sizi son rahatsız edişim olacak ancak aksi olursa benim için çok büyük bir mutluluk ve bir dönüm noktası olacaktır.’ Bir dönüm noktası demek 17 yaşında bir erkek için çok iddialı. Annem de diyor ki ‘Bizim ailede üniversite okumayana kız vermezler.’ Babam üniversite okuyor, inşaat mühendisi oluyor o arada böyle tabii ki dönem itibariyle sosyal ve siyasi bir dönem, inançları var, taban tabana zıt aile yapıları var, böyle çok şekerler.”
- Etiketler :
- Haberler -
- Ceyda Düvenci İle Bambaşka Sohbetler
- Ünlüler
- Ceyda Düvenci
- N-Life
- N-Life Magazin