Ceyda Düvenci'nin konuğu Erkan Can: Parayı bilmem, anlamam

NTV ekranlarında Ceyda Düvenci’nin sunumuyla izleyiciyle buluşan “Bambaşka Sohbetler” programının konuğu oyuncu Erkan Can oldu.
65 yaşındaki Erkan Can nasıl dolandırIldığını şöyle anlattı:
“Bir gece telefonum çaldı. İşte bankada arta kalan bir şeyler var dedi, sigorta dedi bunları alacağız dedi, size yatıracağız dedi, kimlik numarasını istedi ben uyku sersim veriyorum ondan sonra onları yaptırdı bana çocuk. Kıssadan hisseye %20 aldık. Azita aradı evde değildi, 'ne yapıyorsun' dedi ve o ana kadar 9.000 dolar gitti. Önemli değil ne yapalım. O sıra film var ve o filmde dolandırıcılık üzerine. Sonra yasal süreç başladı ve bekledik. Ömer’i aradım ve 'Bu filmi çekiyoruz' dedim."
Can sözlerine; "Suçlu yakalandı, paramızın bir kısmını aldık. O günkü kurdan bir 100 bin lira para aldık. Sonra dava devam ediyor, hukuksal süreç devam ediyor şu anda, ondan vazgeçmiş değiliz. Filmin konusu da telefon dolandırıcılarının eline düşen bir hukuk profesörünün hikayesi. Bu da gerçek hikaye. Bu işin nasıl yapıldığını gösterdik. Bu durum komedisi. Sade bir şekilde bu durumu anlatan bir film. Az bütçeli bir film" diye devam etti.
"TİYATRODAN BAŞKA İŞİM YOK"
Ceyda Düvenci’nin “Çok aşıksın değil mi tiyatroya?” sorusuna Erkan Can şu yanıtı verdi:
“Başka işim yok ki. Bir sürü işlerde çalıştık ettik ama asıl işimiz bu. Ne iş yapacağım ben, işletmecilik yapsam yine beni dolandırırlar. Parayı bilmem, parayı anlamam. Benim çok böyle hikayem var. Yazdırtacağım bir gün.”
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