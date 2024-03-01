Ceyda Düvenci'nin konuğu Erkan Can: Parayı bilmem, anlamam

NTV ekranlarında Ceyda Düvenci’nin sunumuyla izleyiciyle buluşan “Bambaşka Sohbetler” programının konuğu oyuncu Erkan Can oldu.

65 yaşındaki Erkan Can nasıl dolandırIldığını şöyle anlattı:

“Bir gece telefonum çaldı. İşte bankada arta kalan bir şeyler var dedi, sigorta dedi bunları alacağız dedi, size yatıracağız dedi, kimlik numarasını istedi ben uyku sersim veriyorum ondan sonra onları yaptırdı bana çocuk. Kıssadan hisseye %20 aldık. Azita aradı evde değildi, 'ne yapıyorsun' dedi ve o ana kadar 9.000 dolar gitti. Önemli değil ne yapalım. O sıra film var ve o filmde dolandırıcılık üzerine. Sonra yasal süreç başladı ve bekledik. Ömer’i aradım ve 'Bu filmi çekiyoruz' dedim."