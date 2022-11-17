 Ceyda Düvenci'nin konuğu Günseli Kato: Japonya’da kadınlar sessiz ve sözsüzdür - Son Dakika Magazin Haberleri | N-Life

Ceyda Düvenci'nin konuğu Günseli Kato: Japonya’da kadınlar sessiz ve sözsüzdür

NTV ekranlarında yayınlanan Bambaşka Sohbetler programına konuk olan minyatür ve performans sanatçısı Günseli Kato, hakkında bilinmeyenleri Ceyda Düvenci ile paylaştı.

Ceyda Düvenci'nin konuğu Günseli Kato: Japonya’da kadınlar sessiz ve sözsüzdür

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’nin sunduğu birbirinden özel konukları ağırlamaya devam ediyor. Bu hafta Bambaşka Sohbetler'in konuğu minyatür ve performans sanatçısı Günseli Kato oldu. Düvenci “Nasıl anons edilmek istersin? Sence senin isminin başında ne olmalı?” diye sorarak programa başladı. Kato “Sanatçı kelimesinden hazzeden biri değilim. Sanatçıdan ziyade insan, anne, abla veya kadın olmayı tercih ederim” dedi. 

Ceyda Düvenci'nin konuğu Günseli Kato: Japonya’da kadınlar sessiz ve sözsüzdür - 1

Düvenci “Kökleriniz Osmanlı’ya dayanıyor ve bunun sanat ile büyümende ne gibi bir etkisi olmuştur?”diye sordu. Kato “Anne tarafım Osmanlı kültürü ve edebi ile büyümüştür. Benim edebiyatı, şiiri, sanatı sevmemin sebebi annemdir. Japonya’ya ilgimin oluşmasının sebebi annemin Japon resimleri yapmasıdır” dedi.

Ceyda Düvenci'nin konuğu Günseli Kato: Japonya’da kadınlar sessiz ve sözsüzdür - 2

Düvenci “Kaç yaşında Japonya’ya gideceğim dedin?” diye sordu. Kato “1970 yıllarında Japon şirketleri bir vakıf kurup dünyaya açılmayı hedefliyordu. Orta Doğu kültürlerini kendilerine katmak için zanaatkâr öğrencilere burs veriyorlardı. Beni de akademik eğitimimden ötürü Japonya’ya davet ettiler. Uzun süren yolculuklar sonrasında Japonya’ya ayak bastığım an burada uzun yaşayacağım dedim. Bir ömrümün çeyrek asırını orada geçirdim. Japonya’da kadınlar sessiz ve sözsüzdür. Ben orada sabrımı ve kültürümü öğrendim” dedi.

Programın sonunda Düvenci’nin defterine, Kato “ Ne güzel bir hatıra oldu Ceyda’cım. Hep var ol emi...” yazdı.

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