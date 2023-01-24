Ceyda Düvenci'nin konuğu Hazal Kaya: Eşimle geceyle gündüz kadar farklıyız

Ceyda Düvenci’nin sunduğu Bambaşka Sohbetler birbirinden özel konukları ağırlamaya devam ediyor. Bu hafta Bambaşka Sohbetler'in konuğu ünlü oyuncu Hazal Kaya oldu. Düvenci, Kaya’ya “Senin en sevdiğim huyun ne kadar kavga edersek edelim küsmemen olabilir” diyerek sohbete başladı.



Kaya “Küsmek beni korkutur. Nedense şöyle bir endişem var; biri ile küsken başına bir şey gelirse ne yapacağım korkusu oluyor. Kavga ise kavga edelim ağlamaksa ağlayalım gibi düşünüyorum. Uzadığı zaman başka duygular da dahil oluyor” dedi. Düvenci, Kaya’ya hayatta en çok sevdiği insanı sordu.

"EŞİMLE GECEYLE GÜNDÜZ KADAR FARKLIYIZ"



Kaya “En çok oğlumu seviyorum. Oğlumu çok sevdiğim için lohusayken günlerce çok ağladım. Çünkü bu kadar sevmekle ne yapacağımı bilmiyordum. Annemi, kocamı, babamı çok seviyorum. Çok var benim çok sevdiğim insan...” dedi. Düvenci “Eşin Ali ile tanışmanız nasıl oldu?” diye sordu. Kaya “Ali ile bir yerde karşılaştık ve ben onu çok beğendim. Sonrasında o beni yazdığı bir film için çağırdı. İçgüdülerime güvendim diyebilirim. Eşimle geceyle gündüz kadar farklıyız. Sevdiğimiz müzikler ve filmler bile farklı ve böylesi daha eğlenceli geliyor” diyerek samimi bir dille anlattı.



Düvenci “Uluslararası işler yapmak istediğini biliyorum. Bir ara yurtdışına deneme çekimlerine gittin. Nasıl sonuçlandı?” diye sordu. Kaya “2019'da bazı görüşmeler oldu. Ardından pandemi girdi ben hamile kaldım biraz daha süreç uzadı" dedi.



Programın sonunda Düvenci’nin defterine Kaya “Bana bayıldığın nice yıllara, programlara Ceyda'cım. İçinde bir tutam Hazalsızlık, eksik bir hayattır senin için” yazdı.

