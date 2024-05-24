Ceyda Düvenci'nin konuğu Koray Candemir: Ben Kargo’dan ayrılalı 16 sene olmuş

NTV ekranlarında Ceyda Düvenci’nin sunumuyla izleyiciyle buluşan “Bambaşka Sohbetler” programının konuğu şarkıcı Koray Candemir oldu. Koray Candemir Kargo grubunun tekrar buluşmasıyla ilgili olarak şunları söyledi:
“Hadi Elazzi’nin aklından çıkan bir fikrin üstüne böyle tekrardan bir araya gelme durumu oldu. Ben Kargo’dan ayrılalı 16 sene olmuş. Çok yorulmuştuk, yıpranmıştık, çok etik ayrıldık. İletişimimizde çok karanlık noktalara girmedik. Hadi eski arkadaşım, yapımcı, 3 senedir uğraşıyolar bu projeyle ilk bana geldi 'Böyle bir fikrim var saygı albümü yapmak istiyorum' dedi. 'Ben de emin misin' diye sordum çünkü çok zor, herkes dağılmış, farklı şehirlerde yaşayanlar, herkesle konuşmuş, izinler alındı, çalışmalar yapıldı. 20 tane farklı artist bizim eski şarkıları yorumladılar. Bizi onure etti. 1 Haziran’da ilk konser İstanbul’da, 2 Haziran’da İzmir’de.”
Ceyda Düvenci’nin “Yaş almak mesafeler iyi mi geliyor? Tatlı bir yerden bağ kurmayı deniyorsun belli bir yaştan sonra gibi bir hal var mı?” sorusuna Koray Candemir, “Kesinlikle herkes daha olgun. Herkes hayatla ilgili beklentilerini halletmiş. Bambaşka hayatlar, daha bilinçliyiz. Bunlar dışında solo albüm hazırlıyorum. Bir anda her şey üst üste geldi. Bir yandan da Dasdas’ın ortaklarından biriyim.” yanıtını verdi.
“HARUN İLE OTURMA ODASINI SAHNEYE TAŞIDIK”
Ceyda Düvenci “Harun ile yaptığınız bir akustik var, nasıl bir şey o?” sorusuna Koray Candemir şu yanıtı verdi:
“Harun ile oturma odasını sahneye taşıdık. Plansız, programsız oldu. Hiç tanıtmadan kendi kendine böyle minik bir arkadaşımızın doğum gününde çalmıştık ilk galiba sonra işte bir tiyatroya yardım konseri yaptık. Sonra güzel oldu, hoşumuza gitti, teklifler geldi, çok sık yapmıyoruz arada olan bir şey. Yarı stand up yarı çalmak gibi bir şey. Eski komik hikayeleri anlatıyoruz. Harun’la keyfini çıkarıyoruz, bizim için eğlenme alanı oldu. Yazında 2-3 tane yapacağız.”
“ESKİDEN GİZEMLİYDİK”
Ceyda Düvenci’nin “Sen hiç değişmedin geçmişten günümüze. Hep duruşun aynı kaldı, sesin aynı kaldı, nasıl başardın bunu?” sorusuna Koray Candemir, “Eskiden gizemliydik çünkü internet bu kadar yaygın değildi, insanlar bizi konserde görüyordu. Yolda görünce çok heyecanlı geliyorlardı. Şimdi sosyal medya karıştı filan diyolar ya bence iyi oldu çünkü bizi görüyorlar. Yaptığım işlerle anılmak istiyorum. Özel hayatımla gündeme filan gelmek istemiyorum, sosyal medyayı bu yüzden az kullanıyorum.” yanıtını verdi.
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