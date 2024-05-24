Ceyda Düvenci'nin konuğu Koray Candemir: Ben Kargo’dan ayrılalı 16 sene olmuş

NTV ekranlarında Ceyda Düvenci’nin sunumuyla izleyiciyle buluşan “Bambaşka Sohbetler” programının konuğu şarkıcı Koray Candemir oldu. Koray Candemir Kargo grubunun tekrar buluşmasıyla ilgili olarak şunları söyledi:

“Hadi Elazzi’nin aklından çıkan bir fikrin üstüne böyle tekrardan bir araya gelme durumu oldu. Ben Kargo’dan ayrılalı 16 sene olmuş. Çok yorulmuştuk, yıpranmıştık, çok etik ayrıldık. İletişimimizde çok karanlık noktalara girmedik. Hadi eski arkadaşım, yapımcı, 3 senedir uğraşıyolar bu projeyle ilk bana geldi 'Böyle bir fikrim var saygı albümü yapmak istiyorum' dedi. 'Ben de emin misin' diye sordum çünkü çok zor, herkes dağılmış, farklı şehirlerde yaşayanlar, herkesle konuşmuş, izinler alındı, çalışmalar yapıldı. 20 tane farklı artist bizim eski şarkıları yorumladılar. Bizi onure etti. 1 Haziran’da ilk konser İstanbul’da, 2 Haziran’da İzmir’de.”

Ceyda Düvenci’nin “Yaş almak mesafeler iyi mi geliyor? Tatlı bir yerden bağ kurmayı deniyorsun belli bir yaştan sonra gibi bir hal var mı?” sorusuna Koray Candemir, “Kesinlikle herkes daha olgun. Herkes hayatla ilgili beklentilerini halletmiş. Bambaşka hayatlar, daha bilinçliyiz. Bunlar dışında solo albüm hazırlıyorum. Bir anda her şey üst üste geldi. Bir yandan da Dasdas’ın ortaklarından biriyim.” yanıtını verdi.