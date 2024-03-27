Ceyda Düvenci'nin konuğu Melihat Gürses: Türk müziği sanatçıları çok arabesk tavır sevmez

"BEN ÖYLE BİR KARİYER ELDE ETTİM Kİ..."



Gürses sözlerine "Saygım çok fazla oradaki sanatkarlara. Ben öyle bir eğitim aldım ki gelenekseli bana öğreten hocalarıma ters düşerim diye düşündüm. Ben o tür eğlence yerlerinde kendi istediğim şarkıları söyleyemem veya söyletmezler. Ben böyle bir şeyin altına giremeyeceğimi söyledim, Fahrettin Bey çok uğraştı hatta eşime ‘Senin babanı tanımasaydım Melihat’i senden boşatırdım, gazino sahnesine çıkarırdım.’ dedi. Hafız Ali Gülses bizim babamız ve Fahrettin Beyle bir arkadaşlığı varmış. ‘Her halükarda ben onu sahenye çıkarırdım, kim olursa olsun bir daha bu kapıdan içeri giremez, istesenizde ben artık onu çıkarmayacağım’ gibi bir bakış açısı vardı. İstemedik, aramızda bozulmadı, eşim yine elini öpüp ayrıldı onun yanından. Fahrettin Aslan’ın sahne teklifini reddederek çok doğru bir karar vermişim. Ben öyle bir kariyer elde ettim ki kazanacağım paralar onun yanında hiç kalırdı.” diye devam etti.



“TÜRK MÜZİĞİ SANATÇILARI ARABESK TAVIR SEVMEZ”



Ceyda Düvenci’nin “Güzel müziği dinlemek insanın karakterinde yaşam biçiminde tavrında sizce neleri değiştiriyor ya da dinlemezsek neler az oluyor?” sorusuna Melihat Gülses şu yanıtı verdi:

“Her şeyi değiştirebilir çünkü bozuk bir gıdada nasıl perişan oluyorsa bedeniniz müzikte de öyle. Bu bir kültürdür o kültüre ters düşecek olan nameler, notalar, okuyuş tavrı ve gerçekten Türk müziği sanatçıları çok arabesk tavır sevmezler. Her şeye saygım var ama bunun çok olmaması gerektiğini düşünüyorum çünkü insanların uslüplarının, tavırlarının bozulduğunu düşünüyorum.”

