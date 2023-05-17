Ceyda Düvenci'nin konuğu Seda Akman, Cem Yılmaz hakkında konuştu

"TÜM EKİBİYLE ÖYLE BİR BAĞ KURUYOR Kİ"

Oyuncu, "Ayzek benim için bir sürpriz. Çok şanslıyım” diyerek sözlerine başladı. Akman ardından "Bana 'Cem Yılmaz Kara Komikler’de Ayzek’i çekiyor. Çok da küçük bir sahne ama Cem Bey sizinle paylaşmak istiyor’ dediler, ‘Benim için zevk’ dedim. Harika bir set gördüm. Harika oyuncularla çalıştım. Cem inanılmaz bir yapımcı, yönetmen, yazar, oyuncu… Hayranlıkla izledim. İşim uzun sürmedi ama böyle bir set, anlayış, bakış açısı, sevecen bir insan; yönetmen olarak da oyuncu olarak da. Tüm ekibiyle öyle bir bağ kuruyor ki, çalışma şeklini çok sevdim. Filmde şarkı da söyledim, İngilizce bir şarkı…” ifadelerini kullandı.