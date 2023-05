Ceyda Düvenci'nin konuğu Seda Akman, Cem Yılmaz hakkında konuştu

SEDA AKMAN KİMDİR?



Seda Akman 13 Ocak 1978'de Kütahya'da doğdu.



Liseden sonraki 4 yılını Ankara'da geçirdi. 1997 yılında Ankara Bilkent Üniversitesinde diksiyon ve oyunculuk üzerine üç aylık bir kurs gördükten sonra aynı yıl "Jetset" adında bir TV programı sundu.



Ankara'da yaşadığı dönemde 1998'de Miss Palmolive seçildi. Daha sonra aynı yıl 23 ülke güzelinin katıldığı Miss Intercontinental yarışmasında dördüncü oldu. 1999'da Best Model of Turkey yarışmasında Best Fotomodel seçildi.



1999 yılında İstanbul'a yerleşti. 2000-2004 yılları arasında müzik kanallarında sunuculuk yaptı.



Akman, 2003 yılından beri pek çok dizi ve filmde rol aldı.