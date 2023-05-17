Ceyda Düvenci'nin konuğu Seda Akman, Cem Yılmaz hakkında konuştu

Ceyda Düvenci, NTV ekranlarında yayınlanan “Bambaşka Sohbetler” programında oyuncu Seda Akman'ı konuk etti. Ünlü oyuncu son filmi “Ayzek’le Bir Gece”de oynadığı rol hakkında konuştu. Filmde kısa bir rol oynayan Akman, eski sevgilisi Cem Yılmaz’la ilgili de ilk kez konuştu.
"TÜM EKİBİYLE ÖYLE BİR BAĞ KURUYOR Kİ"
Oyuncu, "Ayzek benim için bir sürpriz. Çok şanslıyım” diyerek sözlerine başladı. Akman ardından "Bana 'Cem Yılmaz Kara Komikler’de Ayzek’i çekiyor. Çok da küçük bir sahne ama Cem Bey sizinle paylaşmak istiyor’ dediler, ‘Benim için zevk’ dedim. Harika bir set gördüm. Harika oyuncularla çalıştım. Cem inanılmaz bir yapımcı, yönetmen, yazar, oyuncu… Hayranlıkla izledim. İşim uzun sürmedi ama böyle bir set, anlayış, bakış açısı, sevecen bir insan; yönetmen olarak da oyuncu olarak da. Tüm ekibiyle öyle bir bağ kuruyor ki, çalışma şeklini çok sevdim. Filmde şarkı da söyledim, İngilizce bir şarkı…” ifadelerini kullandı.
SEDA AKMAN KİMDİR?
Seda Akman 13 Ocak 1978'de Kütahya'da doğdu.
Liseden sonraki 4 yılını Ankara'da geçirdi. 1997 yılında Ankara Bilkent Üniversitesinde diksiyon ve oyunculuk üzerine üç aylık bir kurs gördükten sonra aynı yıl "Jetset" adında bir TV programı sundu.
Ankara'da yaşadığı dönemde 1998'de Miss Palmolive seçildi. Daha sonra aynı yıl 23 ülke güzelinin katıldığı Miss Intercontinental yarışmasında dördüncü oldu. 1999'da Best Model of Turkey yarışmasında Best Fotomodel seçildi.
1999 yılında İstanbul'a yerleşti. 2000-2004 yılları arasında müzik kanallarında sunuculuk yaptı.
Akman, 2003 yılından beri pek çok dizi ve filmde rol aldı.