Ceyda Düvenci'nin konuğu Aydan Kanatlı: Kendimi bildim bileli şarkı söylüyorum

Ceyda Düvenci’nin sunumuyla NTV ekranlarında izleyiciyle buluşan “Bambaşka Sohbetler” programının konuğu iş insanı Aydan Kanatlı oldu.

"DOLU DOLU BİR HAYAT"

Ceyda Düvenci’nin “Çok güzel bir hikayeniz var. Bize anlatır mısınız?” sorusunu Aydan Kanatlı şöyle yanıtladı:

“Babam şirketi kurmadan önce 25 yaşında annemle evlenmiş. Hatta ben şirketle yaşıtım. Annemle evlendikten sonra iki sene içinde şirketi kurmaya karar vermiş babam, o da farklı bir aile hikayesidir, çok çalışkan bir insandı ama annemin müthiş bir desteği vardı. Ben Eskişehirliyim, annem de 16 yaşında Eskişehir'e gelin gelmiş ama müthiş bir aşkla, ben çok iyi hatırlıyorum hep babamın yanındaydı. O yüzden bu işin içinde dünden bugüne kadar ikisi de var, ben öyle düşünüyorum. Babamla aramızda çok farklı bir iletişim vardı; benim kızım evlenmeyecek, okuyacak, bana yardımcı olacak, beraber çalışacağız derdi. Ben de 'evlenmeyeceğim' diyordum ama kaderin cilvesine bakın 3 çocuğum var, torunlarım var. Dolu dolu bir hayat bakarsanız. 19 yaşında evlendim, 3. çocuğum 3 aylıktı üniversite sınavına girdim yaklaşık 15 sene sonra sanırım. Ya mühendislik okuyacaksınız ya da işletme okuyacaksınız yani ben de işletme okudum. Kendimi bildim bileli şarkı söylüyordum. Hatta babaanneme 'ben şarkıcı olacağım' derdim, 'olmaz' derlerdi. Okulda hep korodaydım, klasik Türk müziği konservatuvarına gitmek istedim. Çok ciddiye almazlardı çünkü o zamanlar için söylüyorum kurallar var ve yapılması veya yapılmaması gerekenler var."