Ceyda Düvenci'nin konuğu Korkut Ulucan: Benzer gene sahip insanların evliliği daha uzun sürüyor

Ceyda Düvenci’nin sunduğu Bambaşka Sohbetler birbirinden özel konukları ağırlamaya devam ediyor. Bu hafta Bambaşka Sohbetler'in konuğu genetik uzmanı Prof. Dr. Korkut Ulucan oldu. Düvenci, Ulucan’a gen, genetik ve epigenetik ile ilgili sorular sorarak programa başladı.

Ulucan “Gen bir molekülü ve genetiği inceliyen bilim dalıdır. Epigenetik ise genlerin neden bazı koşullarda farklı çalıştığını araştıran bilim dalıdır” dedi.



"BENZER GENE SAHİP İNSANLARIN EVLİLİĞİ DAHA UZUN SÜRÜYOR"

Programın devamında Ulucan “Evliliklerde iki genin birbirine benzerliği halinde evliliklerin daha uzun sürdüğü görülmüştür" dedi. Düvenci “Gen haritası çıkartmak için ideal bir yaş var mıdır?” diye sordu. Ulucan “Anne karnından son nefese kadar yapılır, yeter ki DNA olsun. En uygun yaş diye bir şey yok ama erkenden yapılması tabii ki daha iyi olur” dedi.

"GENETİK VERİLERİMİZ NEDEN ÖNEMLİ?"

Ünlü genetik uzmanı “En basit örnek ile uzun süreli spor yapan ve istediği forma giremeyen insanlar aslında genetiğine ve biokimyasına göre hareket etmediği için istedikleri forma giremeyebilir. Hem antremanın şiddeti hem de süresi, genetiğe bakılıp yapılırsa daha iyi sonuç verebilir” şeklinde açıkladı.

Düvenci, “Bir dönem genetik test yapılıyordu. Bu test aşamaları aylar sürüyordu. Sonucunda hangi hastalığa yatkınlığımız varsa o ortaya çıkardı. Sizin bahsettiğinizde böyle bir şey mi?” diye sordu. Ulucan, “Buna benzer çeşitli test grupları var. Aslında bizim çözüm aradığımız şeyler multifaktöriyel (hem gen hem de epigenetik faktörler ama epigenetik ile ilgili olan faktörler) açıdan yeterli bilgiye sahip değiliz" dedi.

Düvenci “Bu korkuyla yaşamak tedirginlik yaratmaz mı?” sorusuna Ulucan “Kalıtsal kanserli hastaların durumu daha ciddi olabiliyor. Örneğin Angelina Jolie, yıllar önce genetik test yaptırdı ve önlemini aldı. Olasılığı ortadan kaldırdı ve daha sık kontrole gitmeye başladı” cevabını verdi.

