Ceyda Düvenci'nin konuğu Raşit Bağzıbağlı: Yanlış alışveriş yaparsanız giyecek bir şey bulamazsınız

"BENİM FİYATLARIM PİYASAYA GÖRE YÜKSEK"



Düvenci'nin “Gelin yerine nedimelerin kıyafetlerinde nasıl istekler var?” sorusuna Bağzıbağlı şu yanıtı verdi:



“Benim fiyatlarım piyasaya göre yüksek. Bu yüzden nedimelerden istek gelmiyor. Çok fazla gelinlik tasarladım, sattım.”





Bağzıbağlı bir kadının kışın dolabında olması gereken parçaları açıklarken, “Spesifik bir şey diyemem, benim için kıyafetler ömürlük olmalı. Nerede ne zaman ne giyeceğimizi bilmeliyiz. Mesela yağmurlu havada jean ceket giyilmez” dedi.



Düvenci'nin, “Neden giyecek hiçbir şeyimiz yok diyoruz sürekli?” sorusuna Bağzıbağlı, “Yanlış alışveriş yaparsanız giyecek bir şey bulamazsınız” şeklinde yanıt verdi.



Programda Bağzıbağlı'nın kavonozdan çektiği soru, "Hayatınızı bir kitap içine yerleştirdiğinizi düşünün. Kitabın adını ne koyardınız? Kitabın adı ile örtüşen bir yaşam sürebiliyor musunuz?" şeklindeydi.



Ünlü modacı bu soruya şöyke yanıt verdi:



“Ben 98 yılından beri ara ara yazılar yazıyorum ve bir hayalim bunu kitap yapmak. Bu kitap insanlara ümit versin istiyorum.”