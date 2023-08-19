Charlize Theron estetik iddialarını yalanladı

Son olarak başrollerinde Jason Statham, Vin Diesel, Brie Larson ve Jason Momoa'nın yer aldığı Hızlı ve Öfkeli serisinin yeni filmi "Fast X" (Hızlı ve Öfkeli 10) ile izleyici karşısına çıkan ABD'li oyuncu Charlize Theron, tüm zamanların en güzel kadınları arasında gösteriliyor.



Ünlü oyuncu, estetik yaptırdığına dair ortaya atılan iddialar hakkında konuştu. 48 yaşındaki oyuncu, Allure dergisine verdiği röportajda sadece yaşlandığını söyledi. Estetik ameliyat yaptırdığına dair iddiaları reddeden oyuncu, "Sadece yaşlanıyorum, bu normal bir süreç" dedi