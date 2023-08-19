Charlize Theron estetik iddialarını yalanladı

Son olarak başrollerinde Jason Statham, Vin Diesel, Brie Larson ve Jason Momoa'nın yer aldığı Hızlı ve Öfkeli serisinin yeni filmi "Fast X" (Hızlı ve Öfkeli 10) ile izleyici karşısına çıkan ABD'li oyuncu Charlize Theron, tüm zamanların en güzel kadınları arasında gösteriliyor.
Ünlü oyuncu, estetik yaptırdığına dair ortaya atılan iddialar hakkında konuştu. 48 yaşındaki oyuncu, Allure dergisine verdiği röportajda sadece yaşlandığını söyledi. Estetik ameliyat yaptırdığına dair iddiaları reddeden oyuncu, "Sadece yaşlanıyorum, bu normal bir süreç" dedi
"İNSANLAR YÜZ GERDİRME AMELİYATI YAPTIRDIĞIMI DÜŞÜNÜYOR"
Uzun yıllardır Dior markasının yüzü olan oyuncu, kampanyalarda yüzünün değiştiğine dikkat çekti. Oyuncu, "Yüzüm değişiyor ve yüzümün değişmesini, yaşlanmasını seviyorum. İnsanlar yüz gerdirme ameliyatı yaptırdığımı düşünüyor. Ben yalnızca yaşlanıyorum. Bu estetik ameliyat yaptırdığım anlamına gelmiyor. Bu yalnızca normal bir süreç" dedi.
BİR DAHA FİLM İÇİN KİLO ALMAYACAK
Bir daha bir film için kilo almak istemediğini söyleyen Theron, 40 yaşından sonra kilo vermekte zorlandığını söyledi.
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