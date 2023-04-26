Chris Hemsworth günde 10 öğün yiyor

"DİSİPLİNLİ OLMAK GEREKİYOR"

Churchill, 39 yaşındaki oyuncunun favorilerinin steak, pirinçli yemekler, brokoli, tavuk ve muzlu protein shake olduğunu belirtti. Ünlü şef "Chris'in programına uymak için çok disiplinli olmak gerekiyor. Bunu başarabilmek için genellikle tat ve lezzetten fedakârlık etmek zorunda kalıyor" dedi.



OYUNCULUĞA ARA VERDİ

Öte yandan, Avusturalyalı oyuncu dizi çekimleri esnasında Alzheimer hastalığına genetik olarak yatkın olduğunu ve bir süre oyunculuğa ara vereceğini açıklamıştı.