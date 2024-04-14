Coachella'da sahne alan Suki Waterhouse bebeğinin cinsiyetini açıkladı

"KENDİ KÜÇÜK HANIMEFENDİME SAHİP OLDUĞUM İÇİN ŞANSLIYIM"

Suki Waterhouse, Pattinson ile bir kızları olduğunu "Harika kadınları seviyorum ve kendi küçük, muhteşem hanımefendime sahip olduğum ve hayatımın aşkıyla tanıştığım için çok şanslıyım" diye duyurdu.