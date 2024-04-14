Coachella'da sahne alan Suki Waterhouse bebeğinin cinsiyetini açıkladı

Oyuncu Robert Pattinson ile 2018 yılından bu yana birlikte olan Suki Waterhouse, bir süre önce ilk kez anne olmanın sevincini yaşamıştı.
Geçtiğimiz haftalarda bebeğiyle ilk pozunu takipçileriyle paylaşan ve "Dünyaya hoşgeldin melek" notunu düşen Waterhouse, Coachella'da sahneye çıktı.
COACHELLA'DA SAHNE ALDI
Konserde çekilen videoda "Bazılarınız biliyor mu bilmiyorum ama son zamanlarda hayatımda bazı büyük değişiklikler oldu, bazı oldukça büyük olaylar yaşanıyor" diyen ünlü isim, bebeğinin cinsiyetini de açıkladı.
"KENDİ KÜÇÜK HANIMEFENDİME SAHİP OLDUĞUM İÇİN ŞANSLIYIM"
Suki Waterhouse, Pattinson ile bir kızları olduğunu "Harika kadınları seviyorum ve kendi küçük, muhteşem hanımefendime sahip olduğum ve hayatımın aşkıyla tanıştığım için çok şanslıyım" diye duyurdu.
"BİRİYLE BU KADAR MUTLU OLMAM BENİ ŞAŞIRTIYOR"
Robert Pattinson ve Suki Waterhouse, ilk kez Temmuz 2018’de Londra’da görüldü. Şubat ayında The Sunday Times'a konuşan Waterhouse, Pattinson ile yaşadığı aşkı anlatmıştı. Çok fazla ayrı zaman geçirmemeye çalıştıklarını söyleyen Waterhouse, "Biriyle neredeyse beş yıldır bu kadar mutlu olmam beni şaşırtıyor" ifadelerini kullanmıştı.
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