Cüneyt Arkın'ın miras davasında Nuri Alço tanıklık yaptı

FİLİZ CÜREKLİBATIR'IN ESKİ EŞİ DE TANIKLIK YAPTI



Duruşmada Filiz Cüreklibatır için tanıklık eden eski eşi Yalçın Canlı, "Eski eşim babasına hep ulaşmaya çalıştı, ancak hep zorluk çekti" dedi. Eski eşi ile babasının arasında 2010 yılından sonrasında samimi bir şekilde kurulduğunu söyleyen Canlı, "2016 Haziran ayında da ben, kızım, eski eşim, Cüneyt Arkın, eşi Betül hanım ve iki oğlu, Etiler'deki evin lokalinde birlikte yemek yedik. Herkes gayet iyi anlaşıyordu. O dönemki telefon görüşmemizde Betül hanımın Cüneyt Arkın ile kızının görüşmesini istemediği kanaatine vardım. Bunun dışında Betül hanım ile iki oğlunun Cüneyt Arkın ile kızının görüşmesine engel olduklarını görmedim. Biz Filiz ile evlendikten sonra Cüneyt Arkın bir defa evimize gelerek bizi tebrik etti. Cüneyt Arkın'ın kızına maddi olarak herhangi bir yardımda bulunduğunu ve herhangi bir mal verdiğini duymadım" diye konuştu.



ARKIN'IN ROL ALDIĞI TÜM REKLAM VE FİLMLER SORULACAK



Mahkeme, dinlenmeyen tanıkların dinlenmesine ve Cüneyt Arkın'ın rol aldığı tüm yapımların reklam, film ve diziyle ilgili kurumlara yazı yazılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

"YEŞİLÇAM'DA OLAN ŞEYLERİ ANLATTIK"



Duruşma sonrasında basın mensuplarının soruları üzerine Nuri Alço, "Tanık olarak geldim, kızıyla ilgili bir mevzu vardı. Yeşilçam'dan, sinemadan olan şeyleri anlattık o kadar, gayet iyi geçti. Sorun yok" dedi. Betül Cüreklibatır ve Filiz Cüreklibatır ise konuşmak istemediler.

