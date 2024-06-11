Dağhan Külegeç: Evliliğimizin birinci yılı kutlu olsun

Kavak Yelleri dizisiyle yıldızı parlayan ünlü oyuncu Dağhan Külegeç, Tuğba Aytaş ile 2023 yılında dünyaevine girmişti. Külegeç, evliliklerinin birinci yılını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

Dağhan Külegeç: Evliliğimizin birinci yılı kutlu olsun

"Kavak Yelleri" dizisindeki Efe rolüyle tanınan oyuncu Dağhan Külegeç ile Tuğba Aytaş, 7 yıllık beraberliklerini 2023'te evlilikle taçlandırmıştı. Mutlu birliktelikleri süren ünlü çift, evliliklerinin birinci yılını kutladı.

"SENİ ÇOK SEVİYORUM"

Eşiyle keyifli anlarından bir fotoğrafı paylaşan Dağhan Külegeç, yayınladığı kareye "Evliliğimizin birinci yılı kutlu olsun. Tuğba Aytaş seni çok seviyorum" notunu düştü.

Dağhan Külegeç: Evliliğimizin birinci yılı kutlu olsun - 1

AYŞE ERBULAK KAYITSIZ KALAMADI

Oğlunun paylaşımına kayıtsız kalamayan Ayşe Erbulak Özgürdal, "Yavrularım, sağlık, sıhhat, mutluluk, huzur hepsi sonsuza dek sizinle olsun" yorumunu yaptı.

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