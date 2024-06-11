Dağhan Külegeç: Evliliğimizin birinci yılı kutlu olsun

"Kavak Yelleri" dizisindeki Efe rolüyle tanınan oyuncu Dağhan Külegeç ile Tuğba Aytaş, 7 yıllık beraberliklerini 2023'te evlilikle taçlandırmıştı. Mutlu birliktelikleri süren ünlü çift, evliliklerinin birinci yılını kutladı.

"SENİ ÇOK SEVİYORUM"

Eşiyle keyifli anlarından bir fotoğrafı paylaşan Dağhan Külegeç, yayınladığı kareye "Evliliğimizin birinci yılı kutlu olsun. Tuğba Aytaş seni çok seviyorum" notunu düştü.