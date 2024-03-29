Damla Makar'dan Burcu Cavrar'a: İyi ki tanımışım seni

Pazartesi akşamları Star TV'de izleyici ile buluşan Ömer'de Vicdan karakterine hayat veren Burcu Cavrar 35 yaşına bastı. Ünlü oyuncunun rol arkadaşı Damla Makar da Cavrar'ın doğum gününü sosyal medya üzerinden kutladı.

Damla Makar'dan Burcu Cavrar'a: İyi ki tanımışım seni

Başrollerini Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır ve Barış Falay'ın paylaştığı Ömer dizisi her pazartesi yeni bölümüyle izleyiciyle buluşmaya devam ediyor.

Ömer ile Gamze'nin tüm imkansızlıklara rağmen tutundukları aşkı konuk alan diziye; ikinci sezonda "Vicdan" karakteriyle dahil olan Burcu Cavrar 35 yaşına bastı.

Damla Makar'dan Burcu Cavrar'a: İyi ki tanımışım seni - 1

"İYİ Kİ DOĞMUŞ"

Ömer dizisinin Nilüfer'i Damla Makar da rol arkadaşı Cavrar'ın doğum gününü hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

Makar, Burcu Cavrar ile fotoğrafına "İyi ki doğmuş, iyi ki tanımışım onu" notunu düştü.

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Damla Makar'dan Burcu Cavrar'a: İyi ki tanımışım seni - 2

ÖMER SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Ömer'in 25 Mart akşamı yayınlanan 49. bölümüne; ayrılık kararı alsalar da kopayan Ömer ile Gamze'den Ömer'in başkasıyla evlenme isteği damga vurdu. İşte Ömer son bölümde yaşananlar...

ÖMER 50. BÖLÜM 2. FRAGMANI

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