Danla Bilic yeni sevgili haberleriyle gündemde (Emirhan Çakal kimdir?)

EMİRHAN ÇAKAL KİMDİR?

Çakal ya da gerçek adıyla Emirhan Çakal, 1 Ocak 2001 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi. Rap müziğe başlaması 2020 yılında Reckol ile yayımladıkları "Kanalım Yok" isimli şarkıyla olsa da asıl çıkış yapması aynı senenin sonunda yayımladığı albümle oldu.

Aynı yılın sonunda ise "Mahvettim" adında bir şarkı yayımlayan Çakal, 2022 yılına gelindiğinde ise "Antrikot" adında bir tekli çıkarmıştır. "İmdat" adlı şarkısını yayımladıktan sonra ise yine aynı şarkıyı da barındıran "Paradoks" isminde bir albüm yayımlamıştır. 2022 yılında yayımladığı birkaç şarkı daha sonrasında ise 2023'e girişini "Kayıp Yıllarım" adlı şarkısıyla yapmıştır.